ОПЕК+ втратив вплив на ринок: що буде з цінами та видобутком нафти

Через шість місяців після початку війни з Іраном найпотужніший у світі нафтовий альянс ОПЕК+ опинився в незвичному становищі, остаточно втративши можливість впливати на ринок.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

За даними агентства, війна закрила головний експортний маршрут для близькосхідної нафти та пошкодила енергетичну інфраструктуру в кількох країнах ОПЕК, що підірвало частку групи на ринку та позбавило її важелів регулювання цін.

Натомість скорочення імпорту сирої нафти Китаєм стало головним чинником балансування ринку в умовах найгіршого перебою в постачанні.

Падіння частки ринку

За даними розрахунків Reuters на основі інформації МЕА, у липні на ОПЕК+ припадало близько 40% світового видобутку нафти. Це значне падіння порівняно з понад 48% до початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого.

Чотири-п'ять відсоткових пунктів цього зниження були зумовлені травневим виходом Об'єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК.

Водночас на основну групу із семи виробників, включно із Саудівською Аравією та Росією, у липні припадала лише чверть світового видобутку.

Блокада Ормузької протоки

Конфлікт обмежив здатність альянсу оперативно змінювати обсяги постачань через блокаду Ормузької протоки — ключового експортного маршруту для Саудівської Аравії, Іраку та Кувейту.

З березня основна група ОПЕК+ оголосила про шість збільшень видобутку, однак через фізичні обмеження ці рішення залишилися переважно на папері та не вплинули на цінообразовання.

Історична криза альянсу

Масштаб нинішніх перебоїв є безпрецедентним для організації, заснованої ще у 1960 році. На відміну від криз у Перській затоці 1990 року чи Іраку 2003 року, поточна ситуація одночасно блокує потужності одразу кількох провідних виробників.

ОПЕК утрималася від коментарів, заявивши лише, що її рішення спрямовані на підтримку стабільності ринку, а не на досягнення конкретної ціни.

Нагадаємо, таємний експорт нафти через Ормузьку протоку стримує зростання світових цін. Країни Близького Сходу налагодили приховані маршрути, які запобігають глобальному енергетичному стрибку цін попри активні воєнні дії.