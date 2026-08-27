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ОПЕК+ потерял влияние на рынок: что будет с ценами и добычей нефти

Война в Иране парализовала ОПЕК+
Война в Иране парализовала ОПЕК+ / Depositphotos

Спустя шесть месяцев после начала войны с Ираном самый мощный в мире нефтяной альянс ОПЕК+ оказался в необычном положении, окончательно упустив возможность влиять на рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

По данным агентства, война закрыла главный экспортный маршрут для ближневосточной нефти и повредила энергетическую инфраструктуру в нескольких странах ОПЕК, что подорвало часть группы на рынке и лишило ее рычагов регулирования цен.

В то же время сокращение импорта сырой нефти Китаем стало главным фактором балансировки рынка в условиях наихудшего перебоя в поставках.

Падение доли рынка

По данным расчетов Reuters на основе информации МЭА, в июле на ОПЕК+ приходилось около 40% мировой добычи нефти. Это значительное падение по сравнению с более чем 48% к началу военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля.

Четыре-пять процентных пунктов этого понижения были обусловлены майским выходом Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК.

В то же время на основную группу из семи производителей, включая Саудовскую Аравию и Россию, в июле приходилась лишь четверть мировой добычи.

Блокада Ормузского пролива

Конфликт ограничил способность альянса оперативно изменять объемы поставок через блокаду Ормузского пролива — ключевой экспортный маршрут для Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта.

С марта основная группа ОПЕК+ объявила о шести прибавках добычи, однако из-за физических ограничений эти решения остались преимущественно на бумаге и не повлияли на ценообразование.

Исторический кризис альянса

Масштаб нынешних перебоев беспрецедентен для организации, основанной еще в 1960 году. В отличие от кризисов в Персидском заливе 1990 года или Ираке 2003 года, текущая ситуация одновременно блокирует мощности нескольких ведущих производителей.

ОПЕК воздержалась от комментариев, заявив лишь, что ее решения направлены на поддержание стабильности рынка, а не на достижение конкретной цены.

Напомним, тайный экспорт нефти через Ормузский пролив сдерживает рост мировых цен. Страны Ближнего Востока наладили скрытые маршруты, предотвращающие глобальный энергетический скачок цен, несмотря на активные военные действия.

Автор:
Татьяна Бессараб

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