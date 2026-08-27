ОПЕК+ потерял влияние на рынок: что будет с ценами и добычей нефти

Спустя шесть месяцев после начала войны с Ираном самый мощный в мире нефтяной альянс ОПЕК+ оказался в необычном положении, окончательно упустив возможность влиять на рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

По данным агентства, война закрыла главный экспортный маршрут для ближневосточной нефти и повредила энергетическую инфраструктуру в нескольких странах ОПЕК, что подорвало часть группы на рынке и лишило ее рычагов регулирования цен.

В то же время сокращение импорта сырой нефти Китаем стало главным фактором балансировки рынка в условиях наихудшего перебоя в поставках.

Падение доли рынка

По данным расчетов Reuters на основе информации МЭА, в июле на ОПЕК+ приходилось около 40% мировой добычи нефти. Это значительное падение по сравнению с более чем 48% к началу военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля.

Четыре-пять процентных пунктов этого понижения были обусловлены майским выходом Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК.

В то же время на основную группу из семи производителей, включая Саудовскую Аравию и Россию, в июле приходилась лишь четверть мировой добычи.

Блокада Ормузского пролива

Конфликт ограничил способность альянса оперативно изменять объемы поставок через блокаду Ормузского пролива — ключевой экспортный маршрут для Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта.

С марта основная группа ОПЕК+ объявила о шести прибавках добычи, однако из-за физических ограничений эти решения остались преимущественно на бумаге и не повлияли на ценообразование.

Исторический кризис альянса

Масштаб нынешних перебоев беспрецедентен для организации, основанной еще в 1960 году. В отличие от кризисов в Персидском заливе 1990 года или Ираке 2003 года, текущая ситуация одновременно блокирует мощности нескольких ведущих производителей.

ОПЕК воздержалась от комментариев, заявив лишь, что ее решения направлены на поддержание стабильности рынка, а не на достижение конкретной цены.

Напомним, тайный экспорт нефти через Ормузский пролив сдерживает рост мировых цен. Страны Ближнего Востока наладили скрытые маршруты, предотвращающие глобальный энергетический скачок цен, несмотря на активные военные действия.