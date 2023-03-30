Из Авдеевки будут принудительно эвакуировать детей

В Авдеевке на следующей неделе планируют провести принудительную эвакуацию шестерых детей, которых родители скрывают от представителей власти, волонтеров и полицейских.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Речь не идет об изъятии детей у родителей: хотя бы один из них должен обязательно ехать с ребенком. Мы дали им время (прошло почти две недели) - на следующей неделе уже будем силой вывозить. К сожалению, будем действовать таким образом. Хотелось бы до этого доходить, но если безответственные родители подвергают своих детей смертельной опасности, то уже не о чем говорить - надо просто брать и вывозить", - сказал он.

По словам начальника ДВА, родители прячут детей, которых потом находят, договариваясь о выезде. Но впоследствии взрослые с детьми меняют локацию.

Сейчас в городе остаются шесть детей, хотя еще три недели назад их было почти 50.

Напомним, что по состоянию на конец марта государство-агрессор незаконно депортировало 19 514 украинских детей. Сбор информации о похищенных детях осуществляется с участием Офиса президента, СБУ, прокуратуры, разведки, Нацполиции, общественных организаций.