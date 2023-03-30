Із Авдіївки примусово евакуюватимуть дітей

В Авдіївці наступного тижня планують провести примусову евакуацію шістьох дітей, яких батьки ховають від представників влади, волонтерів і поліцейських.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш

"Не йдеться про вилучення дітей у батьків: хоча б один із них має обов'язково їхати з дитиною. Ми дали їм час (минуло майже два тижні) - наступного тижня вже будемо силою вивозити. На жаль, будемо діяти в такий спосіб. Не хотілося б до цього доходити, але якщо безвідповідальні батьки наражають своїх дітей на смертельну небезпеку, то вже нема про що говорити - треба просто брати і вивозити", - сказав він.

За словами начальника ДВА, батьки ховають дітей, яких потім знаходять, домовляючись про виїзд. Але згодом дорослі із дітьми змінюють локацію.

Зараз у місті залишається шестеро дітей, хоча ще три тижні тому їх було майже 50.

Нагадаємо, що станом на кінець березня держава-агресор незаконно депортувала 19 514 українських дітей. Збір інформації про викрадених дітей здійснюється за участю Офісу президента, СБУ, прокуратури, розвідки, Нацполіції, громадських організацій.