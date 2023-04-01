"Повне банкрутство інституцій": Зеленський відреагував на початок головування РФ в Радбезі ООН

Президент Володимир Зеленський обурений тим, що Росія з 1 квітня на місяць отримає головуючу роль в Раді безпеки ООН. Як заявив глава держави у вечірньому відеозверненні, ця новина є "очевидно абсурдною і деструктивною".

"Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – пʼятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія... Один із сотень артилерійських обстрілів, які держава-терорист здійснює щодобово. І при цьому Росія головує в Радбезі ООН. Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій", - заявив він.

За словами президента, немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією, і "не буде такої причини, яка зупинить реформу" глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН.

"Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир. Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де. Слава всім, хто зараз у бою! Я дякую всім, хто допомагає Україні, хто захищає міжнародний порядок, заснований на правилах!" - додав Зеленський.

Нагадаємо, що ще рік тому, 5 квітня 2022 року Зеленський виступив через відеозв'язок на засіданні Радбезу ООН, де жорстко розкритикував нездатність цієї організації реагувати на війни у світі та ініціював термінове проведення у Києві глобальної конференції з перегляду світової системи безпеки, яка очікувано не була організована, хоча ініціатива про реформу ООН надалі отримала публічну підтримку лідерів низки країн, у тому числі постійних членів Ради безпеки США та Франції.

Наприкінці серпня перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, голови комітетів та голови парламентських делегацій України в міжнародних інституціях підняли питання про "фіктивність членства" Росії в ООН. 1 грудня Рада ухвалила заяву про нелегітимність перебування Росії в ООН та закликала міжнародну спільноту визнати РФ державою-терористом.