Зеленський очікує на застосування представником РФ зброї на подальших засіданнях Радбезу ООН

Президент Володимир Зеленський вважає імовірним, що Росія в особі свого представника в ООН вдасться до фізичного насильства на подальших засіданнях Ради безпеки ООН. Про це він сказав, виступаючи через відеозв'язок на засіданні Ради безпеки ООН 27 вересня, скликаному за ініціативою України.

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"Вони поки що не застосовують у цьому залі зброю замість слів і поки що не вибивають крісло у сусідів по Раді безпеки. Але напевно ніхто вже не здивується, якщо й цей зал Радбезу ООН буде перетворений представниками Росії на зону насильства", - заявив президент.

Він зазначив, що Статут ООН Росія вже зневажає і бдь-які правила цього світу Росія вже порушує, тому є лише питанням часу, коли вона "зруйнує й цю останню міжнародну інституцію, яка ще може діяти".

"Саме до дій я закликаю вас зараз. Будь-хто у світі зараз назве сотні прикладів того, як Росія порушує міжнародний правопорядок і руйнує масив міжнародного права. Постійно провокує ескалацію й постійно відповідає на будь-які пропозиції розмов новою жорстокістю на полі бою, ще більшими кризами й погрозами для України та світу. І це – очевидні речі", - вказав Зеленський.

Зокрема, він нагадав, що Росія проігнорувала заклик МАГАТЕ до негайної деокупації Запорізької атомної станції та припинення будь-яких ворожих дій проти будь-яких атомних об’єктів України.

"Цей факт укотре доводить, що Росія свідомо утримує світ на межі радіаційної катастрофи. Друге – це ядерний шантаж. Погрози застосування ядерної зброї стали постійним наративом російських посадовців і пропагандистів. Це доводить, що Росія не має права володіти ядерною зброєю, оскільки не здатна, просто не здатна гарантувати безпеку світу навіть від погроз застосування ядерної зброї", - вважає президент.

Зазначимо, що виступаючи у вівторок на засіданні Радбезу ООН, Зеленський, зокрема, заявив, що РФ проводить геноцидну політику щодо корінних народів, зокрема в Криму, та закликав виключити державу-агресорку з усіх міжнародних організацій.