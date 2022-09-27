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Зеленский ожидает применения представителем РФ оружия на последующих заседаниях Совбеза ООН

Зеленский ожидает применения представителем РФ оружия на последующих заседаниях Совбеза ООН
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский считает вероятным, что Россия в лице своего представителя в ООН прибегнет к физическому насилию на последующих заседаниях Совбеза ООН. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи на заседании Совбеза ООН 27 сентября, созванном по инициативе Украины.

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"Они пока не применяют в этом зале оружие вместо слов и пока не выбивают кресло у соседей по Совбезу. Но наверняка никто уже не удивится, если и этот зал Совбеза ООН будет превращен представителями России в зону насилия", - заявил президент.

Он отметил, что Устав ООН Россия уже презирает и какие-либо правила этого мира Россия уже поднимает, поэтому является лишь вопросом времени, когда она "разрушит и этот последний международный институт, который еще может действовать".

"Именно к действиям я призываю вас сейчас. Любой в мире сейчас назовет сотни примеров того, как Россия нарушает международный правопорядок и разрушает массив международного права. Постоянно провоцирует эскалацию и постоянно отвечает на какие-либо предложения разговоров новой жестокостью на поле боя, еще большими кризисами и угрозами для Украины и мира. И это очевидные вещи", - указал Зеленский.

В частности, он напомнил, что Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской атомной станции и прекращению враждебных действий против любых атомных объектов Украины.

"Этот факт в очередной раз доказывает, что Россия сознательно удерживает мир на грани радиационной катастрофы. Второе – это ядерный шантаж. Угрозы применения ядерного оружия стали постоянным нарративом российских чиновников и пропагандистов. Это доказывает, что Россия не имеет права владеть ядерным оружием, поскольку не способна, просто не способна обеспечить безопасность мира даже от угроз применения ядерного оружия", - считает президент.

Отметим, что, выступая во вторник на заседании Совбеза ООН, Зеленский, в частности, заявил, что РФ проводит геноцидную политику в отношении коренных народов, в том числе в оккупированном Крыму, и призвал исключить страну-агрессора из всех международных организаций.

Автор:
Тимофей Беспятов