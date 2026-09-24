Угроза для Львова: "Львовводоканал" обжалует застройку Сокольников

Львовское городское коммунальное предприятие "Львовводоканал" обратилось в суд с иском в Сокольнический сельский совет. Предприятие просит признать противоправным и недействительным решение об утверждении изменений в генеральный план Сокольников. Речь идет о планах подключать новую масштабную застройку к системам водоснабжения и водоотвода Львова.

Как пишет Dilo, об этом сообщили во Львовском городском совете.

Отмечается, что согласно генплану, население Сокольников в перспективе должно вырасти с нынешних 8,8 тыс. до 50,7 тыс. человек. То есть речь идет об увеличении более чем на 41,9 тыс. жителей. Для новой застройки предусмотрено централизованное водоснабжение, а канализация — в частности через систему канализации Львова.

По расчетам "Львовводоканала", только дополнительное хозяйственно-питьевое водопотребление населения и запланированных учебных заведений составит около 8,9 тыс. кубометров воды в сутки или более 273,5 тыс. кубометров в месяц. При этом эти цифры не учитывают производственные нужды и пожаротушения.

В то же время, собственного источника централизованного водоснабжения в Сокольниках нет. В генплане в качестве источника воды предусмотрен существующий водопровод Малечковичи — Львов, к которому уже подключены потребители.

"Львовводоканал" отмечает, что свободные мощности по этому направлению уже отсутствуют, а технической возможности присоединить к существующим сетям новые объекты такой застройки у предприятия нет.

Также генплан предусматривает подключение сетей дождевой канализации Сокольников к сетям Львова и очистку стоков на городских очистных сооружениях. Таким образом, градостроительной документацией другого общества предусмотрено использование инженерной инфраструктуры Львова, которая является коммунальной собственностью Львовской городской территориальной громады.

При этом Сокольнический сельский совет не обращался во "Львовводоканал" о возможности такого присоединения. Также Львовский городской совет не давал согласия на использование городской инженерной инфраструктуры для развития Сокольников.

"Этот генплан предполагает обеспечение водой более 50 тысяч человек — фактически увеличение нагрузки на существующую систему в несколько раз. Имеющийся водозабор, который сегодня обеспечивает Сокольники, не имеет достаточной мощности, чтобы покрыть такую нагрузку. Поэтому мы считаем утверждение такого генерального плана преждевременным и необоснованным", — подчеркнул руководитель ЛГКП "Львовводоканал".

Во Львовводоканале отмечают, что возможность подключения новой застройки должна определяться с учетом пропускной способности сетей, резервов мощности водопроводных сооружений, возможности принять дополнительные стоки и необходимости реконструкции или строительства новой инфраструктуры. Такие решения не могут приниматься без участия предприятия, эксплуатирующего эти системы.

Кроме того, генплан не определяет источники финансирования необходимой реконструкции или строительства новых сетей. В предприятии отмечают, что без механизма компенсации затраты на увеличение мощностей могут фактически лечь на потребителей других общин, в частности, Львова.

В своем иске ЛГКП "Львовводоканал" просит суд признать решение Сокольнического сельского совета №1370 противоправным и недействительным, а Львовский городской совет привлечь к участию в деле как третье лицо на стороне истца. Это связано с тем, что сети и сооружения, которые генплан определяет источником водоснабжения и приемником сточных вод Сокольников, коммунальная собственность Львовской городской территориальной громады.

Скандал с генпланом Сокольников

Напомним, владельцы земельных участков планируют возвести вблизи львовского аэропорта жилмассив на территории Сокольников. Город выступает против и предлагает альтернативу : создать на этой территории экономическую зону с потенциалом до 10 тысяч рабочих мест.

Горсовет Львова выступил против утверждения нового генплана Сокольников, заявив, что его приняли с нарушениями, а строительство жилых кварталов на территории общей площадью более 50 га возле Львова приведут к транспортному коллапсу и создадут потенциальные угрозы функционированию аэропорта.

В прошлом году Львовский городской совет уже обжаловал решение Сокольнического сельсовета об утверждении этого генплана. Верховный Суд подтвердил право Львовского городского совета защищать свои интересы в суде и вернул дело по существу.