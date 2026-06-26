Во Львовской области инвестируют почти 450 млн грн в строительство очистных сооружений

В селе Сокольники вблизи Львова планируют реализовать два масштабных проекта строительства канализационных очистных сооружений общей стоимостью почти 450 млн. грн. Коммунальный объект оценивают примерно в 100 млн грн и рассчитывают профинансировать за средства местного бюджета и государственной программы, тогда как частные очистные около 350 млн грн возведет компания "Сокол-Л", которая планирует масштабную жилую застройку возле львовского аэропорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Запад.инфо.

В настоящее время только часть населенного пункта имеет доступ к централизованной канализации, обслуживаемой "Львовводоканалом". Сточные воды транспортируются в городские очистные сооружения во Львове.

Коммунальный проект: финансирование через госпрограмму

Коммунальные очистные сооружения ориентировочной стоимостью около 100 млн. грн. планируют профинансировать за счет местного бюджета и государственной программы "Восстановление Украины", которая реализуется при поддержке Европейского инвестиционного банка.

По словам сельского головы Тараса Сулимко, община подала заявку на грантовое финансирование, которое может покрыть примерно половину стоимости проекта. Остальные средства предусматриваются как льготный кредит.

Сейчас идет финализация проектно-сметной документации, после чего ее передадут на экспертизу. Ранее проектирование очистных сооружений было заказано через систему Prozorro почти за 956,7 тыс. грн.

Частные очистные для нового жилого квартала

Второй проект предусматривает строительство частных очистных сооружений стоимостью около 350 млн. грн. Его реализует компания "Сокол-Л", которая планирует масштабную жилую застройку на территории площадью около 60 гектаров вблизи аэропорта.

Согласно генеральному плану развития Сокольников, в случае реализации проекта население общины может возрасти до 50 тысяч человек.

Частные очистные сооружения должны обслуживать не только новый жилмассив, но и часть существующей застройки села. Для этого уже подписан соответствующий меморандум между сельсоветом и застройщиком.

Инфраструктурные изменения и дальнейшие планы

После запуска обоих проектов без централизованного водоотвода останется только отдаленный квартал "Голда". Его планируют подключить к очистным сооружениям в Малечковичах, что позволит избежать строительства дополнительных насосных станций.

По данным местных властей, сейчас уровень централизованной канализации в Сокольниках превышает 60%. В перспективе также предусмотрено строительство локальных очистных сооружений в селах Басовка и Годовица.

Развитие инженерной инфраструктуры продолжается и в соседних общинах Львовщины, где реализуются или готовятся аналогичные проекты по водоснабжению и водоотводу.

Напомним, Львов возьмет кредиты в 1,8 миллиарда гривен для ремонта дорог, больниц и теплосетей. Львовский городской совет согласовал привлечение трех кредитных линий на общую сумму более 1,778 миллиарда гривен, которые планируется распределить между 39 инфраструктурными проектами городского значения.