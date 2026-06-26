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НБУ предлагает обновить правила работы коллекторских компаний

НБУ
НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%

Национальный банк предлагает обновить порядок проведения инспекционных проверок коллекторских компаний, а также актуализировать требования к деловой репутации их владельцев и руководителей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Для общественного обсуждения регулятор обнародовал проект изменений нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность коллекторских компаний.

В частности, предлагается гармонизировать требования к административному производству по результатам инспекционных проверок таких компаний.

Также НБУ планирует привести требования к деловой репутации физических лиц — владельцев существенного участия в коллекторских компаниях и их руководителях в соответствии с правилами, уже действующими на рынках финансовых услуг.

Среди прочего при оценке репутации будут учитываться факты совершения уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества, международного правопорядка и основ национальной безопасности Украины.

Кроме того, изменения касаются юридических лиц – владельцев существенного участия в коллекторских компаниях. Для них предлагается унифицировать критерии деловой репутации с требованиями, применяемыми на финансовом рынке.

В частности, при оценке будут учитываться факты проведения операций на рынках капитала, связанных с недобросовестной эмиссией ценных бумаг.

Также НБУ обнародовал для общественного обсуждения проект постановления, предусматривающий обновление требований к работе уполномоченных банков, хранящих запасы наличных НБУ и осуществляющих операции с ними.

Автор:
Татьяна Гойденко