НБУ предлагает изменить требования к уполномоченным банкам

Национальный банк Украины обнародовал для общественного обсуждения проект постановления, предусматривающий обновление требований к работе уполномоченных банков, хранящих запасы наличных НБУ и осуществляющих операции с ними.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба.

Какие новые требования предлагает НБУ для банков

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект постановления, которым предлагает обновить требования к работе уполномоченных банков, хранящих запасы наличных НБУ и осуществляющих операции с ними. Изменения должны оптимизировать процессы управления наличными, упростить контроль и усовершенствовать отдельные процедуры.

Одной из ключевых новаций является изменение подхода к контролю над минимальным объемом запасов наличных денег. Вместо расчета минимального среднемесячного остатка предлагается использовать показатель минимального ежедневного фактического остатка, который должен сделать систему учета и контроля более прозрачной.

Также Нацбанк планирует разрешить использование нового вида транспортной тары сейф-пакетов - для перевозки наличных из хранящихся запасов в НБУ.

Проектом предусмотрено урегулирование порядка создания электронных копий документов и их заверение электронной подписью при обмене информацией между уполномоченными банками и Национальным банком.

Кроме того, регулятор предлагает обновить требования к планам непрерывной работы банков при возникновении чрезвычайных ситуаций или других непредвиденных обстоятельств. В частности, планируется определить обязательные требования к содержанию таких документов и изменить подход к их рассмотрению.

Среди других изменений - пересмотр сроков предоставления банками информации о прогнозируемых объемах наличных денег, которую планируется заложить в запасы на следующий месяц, а также отмена возможности страхования запасов наличных в случае превышения их максимального объема в одном хранилище.

Отдельно предлагается установить для каждого уполномоченного банка максимальную допустимую долю непригодной к обороту наличных денег в общем объеме запасов, находящихся на хранении.

Соответствующие изменения планируют внести в Положение о передаче запасов наличных денег на хранение в уполномоченные банки и проведение операций с ними, а также в Положение о критериях и порядке отбора банков, которые могут осуществлять такие функции.

Проект постановления Правления Национального банка Украины "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам работы с уполномоченными банками" обнародован для общественного обсуждения.

Напомним, валютные интервенции и выплаты по государственному долгу привели к сокращению международных резервов Украины. По состоянию на 1 июня 2026 года они снизились на 5,2% — до 45,7 млрд долларов, поскольку расходы НБУ на поддержание стабильности гривны и выполнение долговых обязательств превысили объемы финансовой помощи от международных партнеров.