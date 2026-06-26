НБУ пропонує змінити вимоги до уповноважених банків

Національний банк України оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови, який передбачає оновлення вимог до роботи уповноважених банків, що зберігають запаси готівки НБУ та здійснюють операції з ними.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба.

Які нові вимоги пропонує НБУ для банків

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт постанови, яким пропонує оновити вимоги до роботи уповноважених банків, що зберігають запаси готівки НБУ та здійснюють операції з ними. Зміни мають оптимізувати процеси управління готівкою, спростити контроль та вдосконалити окремі процедури.

Однією з ключових новацій є зміна підходу до контролю за мінімальним обсягом запасів готівки. Замість розрахунку мінімального середньомісячного залишку пропонується використовувати показник мінімального щоденного фактичного залишку, що має зробити систему обліку та контролю більш прозорою.

Також Нацбанк планує дозволити використання нового виду транспортної тари сейф-пакетів - для перевезення готівки із запасів, які перебувають на зберіганні, до НБУ.

Проєктом передбачено врегулювання порядку створення електронних копій документів та їх засвідчення електронним підписом під час обміну інформацією між уповноваженими банками та Національним банком.

Крім того, регулятор пропонує оновити вимоги до планів безперервної роботи банків у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших непередбачуваних обставин. Зокрема, планується визначити обов'язкові вимоги до змісту таких документів та змінити підхід до їх розгляду.

Серед інших змін - перегляд строків надання банками інформації про прогнозовані обсяги готівки, яку планується закласти до запасів на наступний місяць, а також скасування можливості страхування запасів готівки у разі перевищення їх максимального обсягу в одному сховищі.

Окремо пропонується встановити для кожного уповноваженого банку максимальну допустиму частку непридатної до обігу готівки у загальному обсязі запасів, що перебувають на зберіганні.

Відповідні зміни планують внести до Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків та проведення операцій із ними, а також до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть здійснювати такі функції.

Наразі проєкт постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань роботи з уповноваженими банками" оприлюднено для громадського обговорення.

Нагадаємо, валютні інтервенції та виплати за державним боргом призвели до скорочення міжнародних резервів України. Станом на 1 червня 2026 року вони зменшилися на 5,2% — до 45,7 млрд доларів, оскільки витрати НБУ на підтримку стабільності гривні та виконання боргових зобов'язань перевищили обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів.