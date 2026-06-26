НБУ пропонує оновити правила роботи колекторських компаній

Національний банк України пропонує оновити порядок проведення інспекційних перевірок колекторських компаній, а також актуалізувати вимоги до ділової репутації їхніх власників та керівників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Для громадського обговорення регулятор оприлюднив проєкт змін до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність колекторських компаній.

Зокрема, пропонується гармонізувати вимоги до адміністративного провадження за результатами інспекційних перевірок таких компаній.

Також НБУ планує привести вимоги до ділової репутації фізичних осіб — власників істотної участі в колекторських компаніях та їхніх керівників у відповідність до правил, які вже діють на ринках фінансових послуг.

Серед іншого під час оцінки репутації враховуватимуть факти вчинення кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку та основ національної безпеки України.

Крім того, зміни стосуються юридичних осіб — власників істотної участі в колекторських компаніях. Для них також пропонується уніфікувати критерії ділової репутації з вимогами, що застосовуються на фінансовому ринку.

Зокрема, під час оцінки враховуватимуть факти проведення операцій на ринках капіталу, пов’язаних із недобросовісною емісією цінних паперів.

Також НБУ оприлюднив для громадського обговорення проєкт постанови, який передбачає оновлення вимог до роботи уповноважених банків, що зберігають запаси готівки НБУ та здійснюють операції з ними.