Swatch требует от Samsung 170 миллионов долларов из-за воровства дизайна

Швейцарская компания Swatch требует от Samsung 170 миллионов долларов компенсации. Производитель обвиняет южнокорейского гиганта в том, что тот разрешил разместить в своем магазине приложения с цифровыми копиями известных швейцарских часов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Судебный процесс в Высоком суде Лондона завершился в эту пятницу, а именно решение о сумме выплаты ожидается в скором времени.

Еще в 2022 году суд признал Samsung виновным в нарушении прав на торговые марки. Дело в том, что посторонние разработчики создавали для смарт-часов Samsung циферблаты, полностью копировавшие дизайн популярных моделей Swatch, включая известные люксовые бренды Omega и Tissot.

Сумма иска в 170 миллионов долларов базируется на оценке стоимости лицензий для 10 брендов, входящих в Swatch Group. Швейцарцы полагают, что Samsung заработала на их престиже и репутации. Помимо Великобритании, это судебное дело затрагивает интересы компании в Евросоюзе, а также открывает Swatch путь к аналогичному иску против дочерней компании Samsung в США.

Почему швейцарские производители защищают эксклюзивность

Для швейцарских брендов копирование их дизайна в умных часах представляет большую угрозу:

Защита репутации: генеральный директор бренда Tissot Сильвен Долл подчеркнул, что компания сознательно отказывается выходить на рынок смарт-часов, несмотря на предложения от технологических гигантов. По его мнению, продажи лицензий на дизайн для массовых гаджетов просто уничтожат ценность и эксклюзивность классических швейцарских брендов.

Контроль рынка: изготовители традиционных часов жестко контролируют объемы выпуска своих товаров, чтобы создавать искусственный дефицит. Это позволяет им держать высокие цены. Корпорация Swatch продает некоторые простые электронные сервисы, но выпускать полноценные смарт-часы не планирует, чтобы не портить имидж "элитного" продукта.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung инвестирует рекордные $648 миллиардов в производство чипов и ИИ. Южнокорейская корпорация планирует потратить эти средства в течение десяти лет на строительство новых фабрик, создание крупных дата-центров искусственного интеллекта, а также выпуск дисплеев и аккумуляторов за пределами столицы страны.