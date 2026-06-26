Swatch вимагає від Samsung 170 мільйонів доларів через крадіжку дизайну

Швейцарська компанія Swatch вимагає від Samsung 170 мільйонів доларів компенсації. Виробник звинувачує південнокорейського гіганта в тому, що той дозволив розмістити у своєму магазині додатки з цифровими копіями відомих швейцарських годинників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Судовий процес у Високому суді Лондона завершився цієї п'ятниці, а саме рішення щодо суми виплати очікується незабаром.

Ще у 2022 році суд визнав Samsung винною у порушенні прав на торговельні марки. Справа в тому, що сторонні розробники створювали для смарт-годинників Samsung циферблати, які повністю копіювали дизайн популярних моделей Swatch, включаючи відомі люксові бренди Omega та Tissot.

Сума позову у 170 мільйонів доларів базується на оцінці вартості ліцензій для 10 брендів, що входять до Swatch Group. Швейцарці вважають, що Samsung заробила на їхньому престижі та репутації. Окрім Великої Британії, ця судова справа зачіпає інтереси компанії в Євросоюзі, а також відкриває для Swatch шлях до аналогічного позову проти дочірньої компанії Samsung у США.

Чому швейцарські виробники захищають ексклюзивність

Для швейцарських брендів копіювання їхнього дизайну в розумних годинниках є великою загрозою:

Захист репутації: генеральний директор бренду Tissot Сільвен Долла наголосив, що компанія свідомо відмовляється виходити на ринок смарт-годинників, попри пропозиції від технологічних гігантів. На його думку, продаж ліцензій на дизайн для масових гаджетів просто знищить цінність та ексклюзивність класичних швейцарських брендів.

Контроль ринку: виробники традиційних годинників жорстко контролюють обсяги випуску своїх товарів, щоб створювати штучний дефіцит. Саме це дозволяє їм тримати високі ціни. Корпорація Swatch продає деякі прості електронні сервіси, але випускати повноцінний смарт-годинник не планує, щоб не псувати імідж "елітного" продукту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Samsung інвестує рекордні $648 мільярдів у виробництво чипів та ШІ. Південнокорейська корпорація планує витратити ці кошти протягом десяти років на будівництво нових фабрик, створення великих дата-центрів штучного інтелекту, а також на випуск дисплеїв та акумуляторів за межами столиці країни.