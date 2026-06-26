На Волыни запустили новый семенной завод производительностью 12 тонн в час

Вместо реконструкции старой площадки "Волынь-Зерно-Продукт" построил новый семенной завод. Мощность предприятия позволяет закрыть внутренние потребности компании и производить аналогичный объем продукции для продажи на отечественном рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.

Решение о строительстве нового комплекса приняли из-за необходимости повысить качество доработки семян и увеличить производительность производства. Предыдущий завод мог перерабатывать от 6 до 10 тонн в час в зависимости от культуры, в то время как новый обеспечивает производительность до 12 тонн в час в полном цикле.

Особенностью предприятия является модульная схема работы. Завод позволяет одновременно выполнять до пяти технологических операций, а любая машина работает независимо. Это позволяет гибко формировать процесс, при необходимости пропуская отдельные этапы или выполняя полный цикл очистки, калибровки, фотосепарации и протравливания. Завод будет работать с пшеницей, ячменем и соей.

На предприятии используют:

хопперы для хранения зерна американского производителя Sukup;

транспортное оборудование Simatek и Perry;

зерноочистительные датские машины Westrup;

японский фотосепаратор Satake;

протравитель Noro Gard.

По словам руководителя департамента аграрного производства компании Ярослава Мазуренко, новый завод на 100% обеспечит потребности компании в семенном материале, а также потребности фермеров западного региона в радиусе около 200 км.

В настоящее время компания уже сотрудничает с международной селекционной компанией DSV, размножая семенной материал для оригинаторов. В дальнейшем предприятие планирует расширять сотрудничество с другими партнерами.

О компании

"Волынь-Зерно-Продукт" (материнская компания ТМ "ВИЛИЯ") - это интегрированный агропромышленный комплекс, основанный в июне 2001 года. Группа специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, зернотрейдинге, мукомольно-крупяном производстве и животноводстве. Выращивает пшеницу, рапс, сою, кукурузу и другие культуры в Волынской и Ровенской областях. Имеет мельницы, а также собственную сеть из 8 элеваторов для приема и сушки зерна.

По данным YouControl, размер уставного капитала компании составляет около 700 тысяч гривен. Ее конечным бенефициаром является Евгений Дудка.

Напомним, во Львовской области компания "Ханзе Агры Украина" планирует построить маслопрессовый завод мощностью до 300 тонн сырья в сутки вместе с элеватором и сопутствующей инфраструктурой.