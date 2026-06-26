На Волині запустили новий насіннєвий завод продуктивністю 12 тонн на годину

Замість реконструкції старого майданчика "Волинь-Зерно-Продукт" побудував новий насіннєвий завод. Потужність підприємства дозволяє закрити внутрішні потреби компанії та виробити аналогічний обсяг продукції для продажу на вітчизняному ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Latifundist.

Рішення про будівництво нового комплексу ухвалили через потребу підвищити якість доробки насіння та збільшити продуктивність виробництва. Попередній завод міг переробляти від 6 до 10 тонн за годину залежно від культури, тоді як новий забезпечує продуктивність до 12 тонн за годину на повному циклі.

Особливістю підприємства є модульна схема роботи. Завод дозволяє одночасно виконувати до п'яти технологічних операцій, а кожна машина працює незалежно. Це дає змогу гнучко формувати процес, за потреби пропускаючи окремі етапи або виконуючи повний цикл очищення, калібрування, фотосепарації та протруювання. Завод працюватиме з пшеницею, ячменем та соєю.

На підприємстві використовують:

хопери для зберігання зерна американського виробника Sukup;

транспортне обладнання Simatek і Perry;

зерноочисні машини датської Westrup;

японський фотосепаратор Satake;

протруювач Noro Gard.

За словами керівника департаменту аграрного виробництва компанії Ярослава Мазуренка, новий завод на 100% забезпечить потреби компанії у насіннєвому матеріалі, а також потреби фермерів західного регіону в радіусі близько 200 км.

Наразі компанія вже співпрацює з міжнародною селекційною компанією DSV, розмножуючи насіннєвий матеріал для оригінаторів. Надалі підприємство планує розширювати співпрацю з іншими партнерами.

Про компанію

"Волинь-Зерно-Продукт" (материнська компанія ТМ "ВІЛІЯ") — це інтегрований агропромисловий комплекс, заснований у червні 2001 року. Група спеціалізується на вирощуванні зернових та олійних культур, зернотрейдингу, борошномельно-круп'яному виробництві і тваринництві. Вирощує пшеницю, ріпак, сою, кукурудзу та інші культури у Волинській та Рівненській областях. Має млини, а також власну мережу з 8 елеваторів для приймання та сушіння зерна.

За даними YouControl, розмір статутного капіталу компанії становить майже 700 тисяч гривень. Її кінцевим бенефіціаром є Євген Дудка.

Нагадаємо, у Львівській області компанія “Ханзе Агри Україна” планує збудувати маслопресовий завод потужністю до 300 тонн сировини на добу разом із елеватором та супутньою інфраструктурою.