На Львівщині інвестують майже 450 млн грн у будівництво очисних споруд

У селі Сокільники поблизу Львова планують реалізувати два масштабні проєкти будівництва каналізаційних очисних споруд загальною вартістю майже 450 млн грн. Комунальний об'єкт оцінюють приблизно у 100 млн грн і розраховують профінансувати за кошти місцевого бюджету та державної програми, тоді як приватні очисні за близько 350 млн грн зведе компанія “Сокіл-Л”, яка планує масштабну житлову забудову біля львівського аеропорту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Захід.інфо.

Нині лише частина населеного пункту має доступ до централізованої каналізації, що обслуговується "Львівводоканалом". Стічні води транспортуються до міських очисних споруд у Львові.

Комунальний проєкт: фінансування через держпрограму

Комунальні очисні споруди орієнтовною вартістю близько 100 млн грн планують профінансувати за рахунок місцевого бюджету та державної програми "Відновлення України", яка реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку.

За словами сільського голови Тараса Сулимка, громада подала заявку на грантове фінансування, яке може покрити приблизно половину вартості проєкту. Решту коштів передбачають як пільговий кредит.

Наразі триває фіналізація проєктно-кошторисної документації, після чого її передадуть на експертизу. Раніше проєктування очисних споруд було замовлене через систему Prozorro майже за 956,7 тис. грн.

Приватні очисні для нового житлового кварталу

Другий проєкт передбачає будівництво приватних очисних споруд вартістю близько 350 млн грн. Його реалізує компанія "Сокіл-Л", яка планує масштабну житлову забудову на території площею близько 60 гектарів поблизу аеропорту.

Згідно з генеральним планом розвитку Сокільників, у разі реалізації проєкту населення громади може зрости до 50 тисяч осіб.

Приватні очисні споруди мають обслуговувати не лише новий житловий масив, а й частину існуючої забудови села. Для цього вже підписано відповідний меморандум між сільрадою та забудовником.

Інфраструктурні зміни та подальші плани

Після запуску обох проєктів без централізованого водовідведення залишиться лише віддалений квартал "Голда". Його планують підключити до очисних споруд у селі Малечковичі, що дозволить уникнути будівництва додаткових насосних станцій.

За даними місцевої влади, нині рівень централізованого каналізування у Сокільниках перевищує 60%. У перспективі також передбачено будівництво локальних очисних споруд у селах Басівка та Годовиця.

Розвиток інженерної інфраструктури триває й у сусідніх громадах Львівщини, де реалізуються або готуються аналогічні проєкти з водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, Львів візьме кредити на 1,8 мільярда гривень для ремонту доріг, лікарень і тепломереж. Львівська міська рада погодила залучення трьох кредитних ліній на загальну суму понад 1,778 мільярда гривень, які планується розподілити між 39 інфраструктурними проєктами міського значення.