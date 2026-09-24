UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,07

EUR

51,19

--0,15

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,80

51,51

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Львовщина может получить новый аэропорт: где его хотят построить

самолет в небе
Львовщина может получить новый аэропорт / Freepik

Львовская областная военная администрация рассматривает возможность строительства нового аэропорта вблизи Радехова, примерно в 62 км от Львова.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zaxid.net.

Новый аэропорт недалеко от Львова

Потенциальный участок рассматривают в Шептицком районе Львовской области, на территории между Радеховом и селами Узлово и Павлов. Она расположена неподалеку от земель бывшего сахарного завода в Павлове, к которым подведен железнодорожный путь.

Еще одним фактором в пользу этой локации является ее расположение вдоль автомобильной дороги Львов-Луцк. В советский период на этой территории функционировала взлетно-посадочная полоса для сельскохозяйственной авиации. Самолеты использовали для обработки полей и защиты посевов сахарной свеклы от вредителей.

Расстояние от Павлова до Львова составляет около 62 км. До Луцка, административного центра Волынской области – около 89 км.

Таким образом, потенциальная локация имеет автомобильное и железнодорожное сообщение, а также использовалась для нужд авиации. В то же время речь идет именно о рассмотрении возможного расположения нового аэропорта, а не об утвержденном проекте его строительства.

Фото 2 — Львовщина может получить новый аэропорт: где его хотят построить

Аэропорт и застройка

На заседании комиссии Львовского областного совета также обсудили перспективы развития аэропорта в Стрые. По словам заместителя директора департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОВА Виктора Ващука, взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов-2" не имеет достаточной длины для обеспечения всех необходимых мер безопасности. Кроме того, возможности расширения аэродрома ограничены застройкой со стороны Стрыя.

Отдельно Ващук обратил внимание на ситуацию с земельными участками вблизи международного аэропорта "Львов". Там продолжаются споры между Сокольнической общиной и Львовским городским советом относительно дальнейшего использования близлежащих территорий.

Сокольницкая община рассматривает возможность жилой застройки территорий, прилегающих к аэропорту. Для этого предполагается расширение границ населенного пункта более чем на 150 га, около 60 га из которых может быть отведено под жилищное строительство.

Львовский городской совет выступает против такого сценария, поскольку считает, что масштабная жилая застройка может ограничить дальнейшее развитие аэропорта.

Потенциальная застройка может также увеличить нагрузку на инженерную инфраструктуру. Ранее Львовский городской совет и "Львовводоканал" заявляли, что Малечковицкий водозабор фактически работает на грани своих возможностей. Последующее увеличение объемов застройки, по их оценке, может создать дополнительный дефицит водных ресурсов.

Со своей стороны, Министерство обороны выступает за сохранение земель вблизи международного аэропорта "Львов" свободными от жилой застройки.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности