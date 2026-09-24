Львовщина может получить новый аэропорт: где его хотят построить

Львовская областная военная администрация рассматривает возможность строительства нового аэропорта вблизи Радехова, примерно в 62 км от Львова.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zaxid.net.

Новый аэропорт недалеко от Львова

Потенциальный участок рассматривают в Шептицком районе Львовской области, на территории между Радеховом и селами Узлово и Павлов. Она расположена неподалеку от земель бывшего сахарного завода в Павлове, к которым подведен железнодорожный путь.

Еще одним фактором в пользу этой локации является ее расположение вдоль автомобильной дороги Львов-Луцк. В советский период на этой территории функционировала взлетно-посадочная полоса для сельскохозяйственной авиации. Самолеты использовали для обработки полей и защиты посевов сахарной свеклы от вредителей.

Расстояние от Павлова до Львова составляет около 62 км. До Луцка, административного центра Волынской области – около 89 км.

Таким образом, потенциальная локация имеет автомобильное и железнодорожное сообщение, а также использовалась для нужд авиации. В то же время речь идет именно о рассмотрении возможного расположения нового аэропорта, а не об утвержденном проекте его строительства.

Аэропорт и застройка

На заседании комиссии Львовского областного совета также обсудили перспективы развития аэропорта в Стрые. По словам заместителя директора департамента архитектуры и развития градостроительства Львовской ОВА Виктора Ващука, взлетно-посадочная полоса аэропорта "Львов-2" не имеет достаточной длины для обеспечения всех необходимых мер безопасности. Кроме того, возможности расширения аэродрома ограничены застройкой со стороны Стрыя.

Отдельно Ващук обратил внимание на ситуацию с земельными участками вблизи международного аэропорта "Львов". Там продолжаются споры между Сокольнической общиной и Львовским городским советом относительно дальнейшего использования близлежащих территорий.

Сокольницкая община рассматривает возможность жилой застройки территорий, прилегающих к аэропорту. Для этого предполагается расширение границ населенного пункта более чем на 150 га, около 60 га из которых может быть отведено под жилищное строительство.

Львовский городской совет выступает против такого сценария, поскольку считает, что масштабная жилая застройка может ограничить дальнейшее развитие аэропорта.

Потенциальная застройка может также увеличить нагрузку на инженерную инфраструктуру. Ранее Львовский городской совет и "Львовводоканал" заявляли, что Малечковицкий водозабор фактически работает на грани своих возможностей. Последующее увеличение объемов застройки, по их оценке, может создать дополнительный дефицит водных ресурсов.

Со своей стороны, Министерство обороны выступает за сохранение земель вблизи международного аэропорта "Львов" свободными от жилой застройки.