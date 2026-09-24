Львівщина може отримати новий аеропорт: де його хочуть збудувати

Львівська обласна військова адміністрація розглядає можливість будівництва нового аеропорту поблизу Радехова, приблизно за 62 км від Львова.

Як пише Dilo, про це інформує Zaxid.net.

Новий аеропорт неподалік Львова

Потенційну ділянку розглядають у Шептицькому районі Львівщини, на території між Радеховом та селами Вузлове і Павлів. Вона розташована неподалік земель колишнього цукрового заводу в Павлові, до яких підведена залізнична колія.

Ще одним фактором на користь цієї локації є її розташування вздовж автомобільної дороги Львів–Луцьк. У радянський період на цій території функціонувала злітно-посадкова смуга для сільськогосподарської авіації. Літаки використовували для обробки полів та захисту посівів цукрових буряків від шкідників.

Відстань від Павлова до Львова становить близько 62 км. До Луцька, адміністративного центру Волинської області - близько 89 км.

Таким чином, потенційна локація має автомобільне та залізничне сполучення, а також уже використовувалася для потреб авіації. Водночас наразі йдеться саме про розгляд можливого розташування нового аеропорту, а не про затверджений проєкт його будівництва.

Аеропорт і забудова

На засіданні комісії Львівської обласної ради також обговорили перспективи розвитку аеропорту у Стрию. За словами заступника директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА Віктора Ващука, злітно-посадкова смуга аеропорту "Львів-2" не має достатньої довжини для забезпечення всіх необхідних заходів безпеки. Крім того, можливості розширення летовища обмежені забудовою зі сторони Стрия.

Окремо Ващук звернув увагу на ситуацію із земельними ділянками поблизу міжнародного аеропорту "Львів". Там тривають суперечки між Сокільницькою громадою та Львівською міською радою щодо подальшого використання прилеглих територій.

Наразі Сокільницька громада розглядає можливість житлової забудови територій, прилеглих до аеропорту. Для цього передбачається розширення меж населеного пункту більш ніж на 150 га, близько 60 га з яких можуть відвести під житлове будівництво.

Львівська міська рада виступає проти такого сценарію, оскільки вважає, що масштабна житлова забудова може обмежити подальший розвиток аеропорту.

Потенційна забудова також може збільшити навантаження на інженерну інфраструктуру. Раніше Львівська міська рада та "Львівводоканал" заявляли, що Малечковицький водозабір фактично працює на межі своїх можливостей. Подальше збільшення обсягів забудови, за їхньою оцінкою, може створити додатковий дефіцит водних ресурсів.

Зі свого боку Міністерство оборони виступає за збереження земель поблизу міжнародного аеропорту "Львів" вільними від житлової забудови.