ДПС планує 3,3 тис. перевірок у цьому році: кого торкнеться аудит

Згідно з інформацією від Державної податкової служби, цього року заплановано більше 3 300 перевірок компаній та фізичних осіб-підприємців (ФОП). Зокрема, більша частина перевірок, а саме майже 73%, буде спрямована на компанії, тоді як решта 27% припаде на приватних підприємців. Про це повідомляє пресслужба "Опендатабот".

Таким чином, протягом цього року на перевірки варто чекати 2 450 компаніям та 915 ФОПам. Крім того, у червні до списку додалося ще 42 бізнеси, які будуть перевірені у другому півріччі.

Розподіл запланованих перевірок по регіонах України показує, що найбільше їх буде проведено у Києві, де перевірять 26% від загальної кількості. Дніпропетровська та Львівська області також мають значну частку перевірок, яка становить 8,1% та 6,9% відповідно. Найменше перевірок очікується на Херсонщині, де під увагу податківців потраплять лише 2 компанії.

Які бізнеси потрапили до списку?

Державна податкова служба оновила список компаній, які підлягають перевірці. У новий перелік увійшли підприємства з різних галузей економіки.

Серед них "Сенс банк" з виторгом 12,9 мільярда гривень, який займає сьому позицію в Індексі Опендатабота серед банківських установ. Також під перевірку потраплять ТОВ "Агропроінвест" з доходом майже 2 мільярди гривень і ТОВ "Алма він" з доходом 1,61 мільярда гривень.

До списку також увійшли виробник комп'ютерів та техніки ТОВ "Трімен Україна" з виторгом 1,05 мільярда гривень, а також компанії оптової торгівлі: "Фаворит сервіс юг" з доходом 860 мільйонів гривень, "Лотус оіл трейдинг" з доходом 550 мільйонів гривень і "ЮТК" з доходом 370 мільйонів гривень.

Також під перевірку потрапить постачальник електроенергії, газу та пари "Богуславенерджі" з доходом 540 мільйонів гривень,сільськогосподарське підприємство "Авіс-Україна" з доходом 370 мільйонів гривень, а також ТОВ "Трейдінг продакт компані" з доходом 330 мільйонів гривень.

Для перевірки, чи потрапила ваша компанія або компанії ваших партнерів до списку на перевірку, можна скористатися сервісом Опендатабот. Для цього необхідно надіслати боту код компанії, і якщо бізнес є у плані Державної податкової служби, відповідна інформація буде відображена у картці компанії.

Нагадаємо, у квітні Верховна Рада України схвалила законопроєкт №11084, який передбачає створення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званого "клубу білого бізнесу".

Законопроєктом пропонується запровадити низку переваг у податковому адмініструванні для підприємців, які відповідають певним критеріям, зокрема щодо рівня сплати податків та середньої заробітної плати по галузі. Такі платники податків будуть звільнені від податкових перевірок та отримають інші пільги, такі як скорочення строків перевірок, індивідуальні податкові консультації та закріплення за ними комплаєнс-менеджера.

Перелік "білого бізнесу" буде переглядатися щокварталу, а інформацію про включення до нього платники податків отримуватимуть через електронний кабінет.

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