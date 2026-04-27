Іран запропонував США відкрити Ормузьку протоку в обмін на відкладення ядерних переговорів

Іран передав США нову пропозицію щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку та припинення війни, відклавши переговори щодо ядерної програми на пізніший етап.

Як інформує Delo.ua, про це пише Аxios з посиланням на американського чиновника та два джерела, обізнані з перебігом консультацій.

Ініціатива з’явилася на тлі глухого кута в дипломатичних переговорах між Вашингтоном і Тегераном. За даними джерел, іранське керівництво не має єдиної позиції щодо того, які поступки готове зробити стосовно своєї ядерної програми.

Нова схема передбачає, що сторони спочатку домовляться про відкриття Ормузької протоки, зняття американської морської блокади та тривале припинення вогню або повне завершення війни. Лише після цього мають стартувати окремі переговори щодо ядерного досьє.

За інформацією співрозмовників, пропозицію США передали через пакистанських посередників. Білий дім уже отримав документ, однак поки невідомо, чи готовий Вашингтон його розглядати.

США можуть втратити важіль тиску

Для президента США Дональда Трампа така модель може означати втрату важелів тиску на Іран. Блокада та перекриття нафтового експорту залишаються ключовими інструментами, за допомогою яких Вашингтон прагне змусити Тегеран відмовитися від збагачення урану та вивезти його запаси з країни.

У неділю Трамп в інтерв’ю Fox News дав зрозуміти, що хоче зберігати морську блокаду, сподіваючись домогтися поступок з боку Ірану вже найближчими тижнями.

Очікується, що у понеділок американський президент проведе нараду з командою національної безпеки та зовнішньої політики, де обговорять переговорний тупик і подальші кроки.

Загострення настало після того, як візит глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану минулими вихідними не дав результатів. Білий дім раніше анонсував можливу зустріч представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з іранським міністром в Ісламабаді, однак поїздку скасували.

Після цього Арагчі провів консультації в Омані щодо Ормузької протоки, повернувся до Пакистану на другий раунд перемовин, а далі мав вирушити до Москви на зустріч із володимиром путіним.

Речниця Білого дому Олівія Вейлз заявила, що США не вестимуть переговори через пресу та укладуть лише угоду, яка відповідатиме американським інтересам і не дозволить Ірану отримати ядерну зброю.

Нагадаємо, 18 квітня Іран заявив про повернення до “попереднього режиму контролю” над Ормузькою протокою на тлі загострення суперечки зі США щодо військово-морської блокади іранських портів. Це створює додаткову невизначеність щодо статусу одного з ключових світових енергетичних маршрутів.