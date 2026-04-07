Ціни на оренду квартир в Києві у квітні 2026 (інфографіка)

Редакція Delo.ua проаналізувала дані з основних платформ з нерухомості, щоб показати актуальний стан орендного ринку на квітень 2026 року. Детальну аналітику та інфографіку дивіться нижче.

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у квітні 2026

У квітні 2026 року столичний ринок орендного житла демонструє помірну активність на тлі весняного пожвавлення. Згідно з даними порталу ЛУН Статистика, середня вартість оренди однокімнатних квартир за останній рік дещо знизилася – на 6%, “двійки” також впали на 8%, а трикімнатні взагалі не змінилися. Детальніше динаміку цін на квартири залежно від кількості кімнат та районного розміщення розглянемо далі.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві залишається стабільною як з боку пропозицій орендодавців, так і за статистикою укладених договорів. Якщо на початку березня середня вартість складала 15 500 – 16 500 гривень, то на початку квітня ціна становила 16 500 – 17 000 грн, тобто піднялася на 4,7%, згідно з інформацією ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Стабільність орендної плати, ймовірно, пов'язана з поступовим відновленням ринку в умовах весняного сезону та помірним зростанням попиту.

Додатковий вплив мають економічна ситуація та обмежена кількість доступного житла на ринку. Також варто враховувати наслідки важкого зимового періоду: тривалі відключення світла, тепла та води у частині київських будинків продовжують стримувати активність як орендарів, так і орендодавців, хоча з приходом тепла ринок поступово оживає.

Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва

Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких районах, як:

Печерський — 38 100 грн;

Шевченківський — 28 000 грн;

Голосіївський — 20 000 грн.

Водночас до районів із середнім ціновим рівнем на оренду квартир у квітні 2026 належать:

Подільський — 20 000 грн;

Солом'янський — 16 000 грн;

Дарницький — 15 000 грн;

Оболонський — 15 000 грн.

Середні ціни на оренду 1-кімнатних квартир по районам Києва – квітень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

А найбюджетніше житло доступне у наступних районах:

Святошинський — 13 000 грн;

Дніпровський — 13 000 грн;

Деснянський — 9 500 грн.

Також вигідні варіанти оренди однокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 14 000 грн;

Ірпінь — 15 000 грн;

Петропавлівська Борщагівка — 14 000 грн;

Вишневе — 13 000 грн;

Буча — 12 000 грн;

Бровари — 12 800 грн.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови

Найвищі ціни на однокімнатні квартири встановлені у будинках таких типів: Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн. Перша категорія користується попитом завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки цінуються за унікальну архітектуру, високі стелі та локацію в історичних кварталах Києва.

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови в Києві – квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас однокімнатні квартири «середнього сегменту» представлені в таких будинках:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 16 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 14 000 грн.

Найбюджетніші пропозиції доступні в будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві

За інформацією ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000–15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди однокімнатних квартир (958) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на квітень 2026 року

Інфографіка: ЛУН Статистика

Водночас за даними M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 14 400 грн, і за такою вартістю здається 12,2% однокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву

Станом на початок квітня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві фактично не змінилася, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку березня середня вартість становила від 20 800 гривень (за укладеними договорами) до 25 000 грн (пропозиції від орендодавців), то в квітні ці показники залишаються в схожому діапазоні згідно з даними ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026 рік

Інфографіка: ЛУН Статистика

Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах

Найдорожчі райони для оренди:

Печерський — 48 300 грн;

Шевченківський — 35 200 грн;

Голосіївський — 30 000 грн.

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026 належать:

Подільський — 25 000 грн;

Солом'янський — 21 900 грн;

Оболонський — 20 000 грн;

Святошинський — 16 000 грн.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві за районами – квітень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Найдоступніше двокімнатне житло для оренди пропонується у таких районах:

Дарницький — 18 000 грн;

Дніпровський — 15 000 грн;

Деснянський — 12 000 грн.

Також доступні варіанти в середньому ціновому діапазоні з оренди двокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:

Софіївська Борщагівка — 24 000 грн;

Ірпінь — 20 000 грн;

Вишневе — 19 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови

Найдорожчі квартири традиційно представлені у будинках таких типів:

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 43 000 грн;

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 39 000 грн.

Водночас двокімнатні квартири здаються за середньою ціною у будинках таких типів:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 26 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 21 000 грн.

Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир в Києві за роками забудови – квітень 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найбюджетніші пропозиції по двокімнатним квартирам доступні в будинках таких типів:

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 14 000 грн;

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 13 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу ціну та часто вигідне розташування в історичних або транспортно зручних районах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (534) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Водночас за інформацією M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 21 600 грн, за такою вартістю здається 17.8% двокімнатних квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026

Інфографіка: m2bomber

Ціни на оренду трикімнатних квартир

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву

Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у квітні 2026 року становить 30 000 грн — тобто піднявся на 6,76%, порівняно з березнем (28 100 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 41 800 грн — орендодавці знизили ціну на 0,95%, порівняно з березнем 2026 (42 200).

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026

Інфографіка ЛУН Статистика

Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.

Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах

Найдорожчі райони для оренди 3-кімнатної квартири:

Печерський — 74 700 грн;

Шевченківський — 49 200 грн;

Голосіївський — 43 500 грн.

Середні ціни на оренду 3-кімнатних квартир в Києві за районами – квітень 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

До районів із середнім ціновим рівнем на оренду трикімнатних квартир у квітні 2026 належать:

Подільський — 35 200 грн;

Оболонський — 28 000 грн;

Солом'янський — 28 000 грн;

Дніпровський — 28 000 грн;

Дарницький — 23 000 грн;

Найбюджетніша оренда житла доступна у таких районах:

Святошинський — 22 000 грн;

Деснянський — 15 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку

Найдорожчі варіанти оренди трикімнатних квартир в Києві представлені у будинках таких типів:

Новобудови (побудовані після 2010 року) — 65 000 грн;

Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 61 000 грн.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир припадає на такі будинки:

Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 41 000 грн;

Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 32 000 грн.

Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир в Києві за роками забудови — квітень 2026 Інфографіка ЛУН Статистика

І нарешті, найдоступніші квартири традиційно знаходяться у будинках таких типів:

Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 18 000 грн;

Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.

Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу вартість та часто вигідне розташування в історичних кварталах столиці.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди трикімнатних квартир (206) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві

Інфографіка: ЛУН Статистика

За інформацією M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 19 200 грн, за такою вартістю здається 11,4% квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві станом на квітень 2026 Інфографіка: m2bomber

