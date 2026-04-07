- Категорія
- Нерухомість
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Ціни на оренду квартир в Києві у квітні 2026 (інфографіка)
Редакція Delo.ua проаналізувала дані з основних платформ з нерухомості, щоб показати актуальний стан орендного ринку на квітень 2026 року. Детальну аналітику та інфографіку дивіться нижче.
Як змінились ціни на оренду квартир в Києві у квітні 2026
У квітні 2026 року столичний ринок орендного житла демонструє помірну активність на тлі весняного пожвавлення. Згідно з даними порталу ЛУН Статистика, середня вартість оренди однокімнатних квартир за останній рік дещо знизилася – на 6%, “двійки” також впали на 8%, а трикімнатні взагалі не змінилися. Детальніше динаміку цін на квартири залежно від кількості кімнат та районного розміщення розглянемо далі.
Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву
Станом на початок квітня 2026 року оренда однокімнатних квартир у Києві залишається стабільною як з боку пропозицій орендодавців, так і за статистикою укладених договорів. Якщо на початку березня середня вартість складала 15 500 – 16 500 гривень, то на початку квітня ціна становила 16 500 – 17 000 грн, тобто піднялася на 4,7%, згідно з інформацією ЛУН Статистика.
Стабільність орендної плати, ймовірно, пов'язана з поступовим відновленням ринку в умовах весняного сезону та помірним зростанням попиту.
Додатковий вплив мають економічна ситуація та обмежена кількість доступного житла на ринку. Також варто враховувати наслідки важкого зимового періоду: тривалі відключення світла, тепла та води у частині київських будинків продовжують стримувати активність як орендарів, так і орендодавців, хоча з приходом тепла ринок поступово оживає.
Середні ціни на оренду однокімнатних квартир по районах Києва
Найвищі ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в таких районах, як:
- Печерський — 38 100 грн;
- Шевченківський — 28 000 грн;
- Голосіївський — 20 000 грн.
Водночас до районів із середнім ціновим рівнем на оренду квартир у квітні 2026 належать:
- Подільський — 20 000 грн;
- Солом'янський — 16 000 грн;
- Дарницький — 15 000 грн;
- Оболонський — 15 000 грн.
А найбюджетніше житло доступне у наступних районах:
- Святошинський — 13 000 грн;
- Дніпровський — 13 000 грн;
- Деснянський — 9 500 грн.
Також вигідні варіанти оренди однокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:
- Софіївська Борщагівка — 14 000 грн;
- Ірпінь — 15 000 грн;
- Петропавлівська Борщагівка — 14 000 грн;
- Вишневе — 13 000 грн;
- Буча — 12 000 грн;
- Бровари — 12 800 грн.
Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови
Найвищі ціни на однокімнатні квартири встановлені у будинках таких типів: Новобудови (побудовані після 2010 року) – 21 000 грн. Перша категорія користується попитом завдяки сучасному плануванню, якісному ремонту та розвиненій інфраструктурі. Дореволюційні будинки цінуються за унікальну архітектуру, високі стелі та локацію в історичних кварталах Києва.
Водночас однокімнатні квартири «середнього сегменту» представлені в таких будинках:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) – 16 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) – 14 000 грн.
Найбюджетніші пропозиції доступні в будинках таких типів:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) – 11 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) – 11 000 грн.
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві
За інформацією ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000–15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди однокімнатних квартир (958) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за даними M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди 1‑кімнатних квартир у Києві становить 14 400 грн, і за такою вартістю здається 12,2% однокімнатних квартир.
Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир по Києву
Станом на початок квітня 2026 року оренда двокімнатних квартир у Києві фактично не змінилася, порівняно з попереднім місяцем. Якщо на початку березня середня вартість становила від 20 800 гривень (за укладеними договорами) до 25 000 грн (пропозиції від орендодавців), то в квітні ці показники залишаються в схожому діапазоні згідно з даними ЛУН Статистика.
Середні ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві по районах
Найдорожчі райони для оренди:
- Печерський — 48 300 грн;
- Шевченківський — 35 200 грн;
- Голосіївський — 30 000 грн.
До районів із середнім ціновим рівнем на оренду двокімнатних квартир у квітні 2026 належать:
- Подільський — 25 000 грн;
- Солом'янський — 21 900 грн;
- Оболонський — 20 000 грн;
- Святошинський — 16 000 грн.
Найдоступніше двокімнатне житло для оренди пропонується у таких районах:
- Дарницький — 18 000 грн;
- Дніпровський — 15 000 грн;
- Деснянський — 12 000 грн.
Також доступні варіанти в середньому ціновому діапазоні з оренди двокімнатних квартир представлені в приміській зоні Києва в таких населених пунктах:
- Софіївська Борщагівка — 24 000 грн;
- Ірпінь — 20 000 грн;
- Вишневе — 19 000 грн.
Середні ціни оренди 2-кімнатних квартир за роками забудови
Найдорожчі квартири традиційно представлені у будинках таких типів:
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 43 000 грн;
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 39 000 грн.
Водночас двокімнатні квартири здаються за середньою ціною у будинках таких типів:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 26 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 21 000 грн.
Найбюджетніші пропозиції по двокімнатним квартирам доступні в будинках таких типів:
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 14 000 грн;
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 13 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу ціну та часто вигідне розташування в історичних або транспортно зручних районах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві
За даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (534) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.
Водночас за інформацією M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві становить 21 600 грн, за такою вартістю здається 17.8% двокімнатних квартир.
Ціни на оренду трикімнатних квартир
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир по Києву
Середня ціна оренди трикімнатної квартири в Києві у квітні 2026 року становить 30 000 грн — тобто піднявся на 6,76%, порівняно з березнем (28 100 грн). Водночас середня ціна на оренду трикімнатних квартир в оголошеннях становить 41 800 грн — орендодавці знизили ціну на 0,95%, порівняно з березнем 2026 (42 200).
Така відмінність між цінами свідчить про те, що вартість у пропозиціях (оголошеннях від власників) часто не збігається з тими сумами, які готові платити орендарі. Тому останніми місяцями простежується тенденція, коли орендодавці поступово коригують ціни на оренду в своїх оголошеннях відповідно до ринкових реалій.
Середні ціни на оренду трикімнатних квартир по районах
Найдорожчі райони для оренди 3-кімнатної квартири:
- Печерський — 74 700 грн;
- Шевченківський — 49 200 грн;
- Голосіївський — 43 500 грн.
До районів із середнім ціновим рівнем на оренду трикімнатних квартир у квітні 2026 належать:
- Подільський — 35 200 грн;
- Оболонський — 28 000 грн;
- Солом'янський — 28 000 грн;
- Дніпровський — 28 000 грн;
- Дарницький — 23 000 грн;
Найбюджетніша оренда житла доступна у таких районах:
- Святошинський — 22 000 грн;
- Деснянський — 15 000 грн.
Середні ціни оренди 3-кімнатних квартир за типом будинку
Найдорожчі варіанти оренди трикімнатних квартир в Києві представлені у будинках таких типів:
- Новобудови (побудовані після 2010 року) — 65 000 грн;
- Дореволюційні (побудовані до 1918 року) — 61 000 грн.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир припадає на такі будинки:
- Сталінки (побудовані з 1918 до 1956 року) — 41 000 грн;
- Спецпроєкти (побудовані з 1991 до 2010 року) — 32 000 грн.
І нарешті, найдоступніші квартири традиційно знаходяться у будинках таких типів:
- Хрущовки (побудовані з 1956 до 1969 року) — 18 000 грн;
- Панельки (побудовані з 1969 до 1991 року) — 18 000 грн.
Новобудови приваблюють орендарів сучасним плануванням, якісним ремонтом, наявністю ліфтів, паркувальних місць та розвиненою інфраструктурою. Старіші будинки оцінюються за доступнішу вартість та часто вигідне розташування в історичних кварталах столиці.
Найбільш поширена ціна оренди 3-кімнатних квартир в Києві
За даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 15 000 – 20 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди трикімнатних квартир (206) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.
За інформацією M2bomber, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир у Києві становить 19 200 грн, за такою вартістю здається 11,4% квартир.
