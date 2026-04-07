Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Наличный курс:

USD

43,58

43,45

EUR

50,60

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Недвижимость
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)

Киев
Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные с основных платформ недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на апрель 2026 года. Подробную аналитику и инфографику смотрите ниже.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года

В апреле 2026 года столичный рынок арендного жилья показывает умеренную активность на фоне весеннего оживления. Согласно данным портала ЛУН Статистика, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за последний год несколько снизилась – на 6%, двойки также упали на 8%, а трехкомнатные вообще не изменились. Детальнее динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало апреля 2026 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве остается стабильной как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале марта средняя стоимость составляла 15 500 – 16 500 гривен, то в начале апреля цена составляла 16 500 – 17 000 грн, то есть поднялась на 4,7%, согласно информации ЛУН Статистика.

Фото 2 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Стабильность арендной платы, вероятно, связана с постепенным обновлением рынка в условиях весеннего сезона и умеренным ростом спроса.

Дополнительное влияние оказывают экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке. Также следует учитывать последствия тяжелого зимнего периода: длительные отключения света, тепла и воды в части киевских домов продолжают сдерживать активность арендаторов и арендодателей, хотя с приходом тепла рынок постепенно оживает.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:

  • Печерский — 38 100 грн;
  • Шевченковский — 28 000 грн;
  • Голосеевский — 20 000 грн.

В то же время к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:

  • Подольский — 20 000 грн;
  • Соломенский — 16 000 грн;
  • Дарницкий— 15 000 грн;
  • Оболонский — 15 000 грн.
Фото 3 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

А бюджетное жилье доступно в следующих районах:

  • Святошинский — 13 000 грн;
  • Днепровский — 13 000 грн;
  • Деснянский — 9 500 грн.

Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

  • Софиевская Борщаговка — 14 000 грн;
  • Ирпень — 15 000 грн;
  • Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн;
  • Вишневое — 13 000 грн;
  • Буча — 12 000 грн;
  • Бровары — 12 800 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов: Новостройки (построены после 2010 года) – 21 000 грн. Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.

Фото 4 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – апрель 2026 года
Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры «среднего сегмента» представлены в следующих домах:

  • Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) – 16 000 грн;
  • Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) – 14 000 грн.

Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:

  • Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) – 11 000 грн;
  • Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По информации ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (958) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 5 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на квітень 2026 року
Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14 400 грн, и по такой стоимости сдается 12,2% однокомнатных квартир.

Фото 6 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026 
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало апреля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве фактически не изменилась, по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале марта средняя стоимость составляла от 20 800 гривен (по заключенным договорам) до 25 000 грн (предложения от арендодателей), то в апреле эти показатели остаются в похожем диапазоне по данным ЛУН Статистика.

Фото 7 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026 рік 
Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самые дорогие районы для аренды:

  • Печерский — 48 300 грн;
  • Шевченковский — 35 200 грн;
  • Голосеевский — 30 000 грн.

К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года относятся:

  • Подольский — 25 000 грн;
  • Соломенский — 21 900 грн;
  • Оболонский — 20 000 грн;
  • Святошинский — 16 000 грн.
Фото 8 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам – апрель 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Самое доступное двухкомнатное жилье для аренды предлагается в следующих районах:

  • Дарницкий— 18 000 грн;
  • Днепровский — 15 000 грн;
  • Деснянский — 12 000 грн.

Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

  • Софиевская Борщаговка — 24 000 грн;
  • Ирпень — 20 000 грн;
  • Вишневое — 19 000 грн.

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов:

  • Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 43 000 грн;
  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 39 000 грн.

Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:

  • Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 26 000 грн;
  • Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 21 000 грн.
Фото 9 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:

  • Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 14 000 грн;
  • Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) — 13 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (534) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Фото 10 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026
Инфографика ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 21 600 грн, по такой стоимости сдается 17.8% двухкомнатных квартир.

Фото 11 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026
Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в апреле 2026 года составляет 30 000 грн - то есть поднялась на 6,76% по сравнению с мартом (28 100 грн). В то же время средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 800 грн — арендодатели снизили цену на 0,95% по сравнению с мартом 2026 года (42 200).

Фото 12 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026
Инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами свидетельствует о том, что стоимость в предложениях (объявлениях от собственников) часто не совпадает с суммами, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, когда арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с рыночными реалиями.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

  • Печерский — 74 700 грн;
  • Шевченковский — 49 200 грн;
  • Голосеевский — 43 500 грн.
Фото 13 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – апрель 2026
Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в апреле 2026 года относятся:

  • Подольский — 35 200 грн;
  • Оболонский — 28 000 грн;
  • Соломенский — 28 000 грн;
  • Днепровский — 28 000 грн;
  • Дарницкий— 23 000 грн;

Самая бюджетная аренда жилья доступна в следующих районах:

  • Святошинский — 22 000 грн;
  • Деснянский — 15 000 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:

  • Новостройки (построенные после 2010 года) — 65 000 грн;
  • Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 61 000 грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на следующие дома:

  • Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 41 000 грн;
  • Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 32 000 грн.
Фото 14 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — апрель 2026
Инфографика ЛУН Статистика

И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:

  • Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) — 18 000 грн;
  • Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 18 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (206) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Фото 15 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве
Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 19 200 грн, по такой стоимости сдается 11,4% квартир.

Фото 16 — Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на апрель 2026 г.
Инфографика: m2bomber

