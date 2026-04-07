Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)
Редакция Delo.ua проанализировала данные с основных платформ недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на апрель 2026 года. Подробную аналитику и инфографику смотрите ниже.
Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года
В апреле 2026 года столичный рынок арендного жилья показывает умеренную активность на фоне весеннего оживления. Согласно данным портала ЛУН Статистика, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за последний год несколько снизилась – на 6%, двойки также упали на 8%, а трехкомнатные вообще не изменились. Детальнее динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.
Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву
По состоянию на начало апреля 2026 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве остается стабильной как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале марта средняя стоимость составляла 15 500 – 16 500 гривен, то в начале апреля цена составляла 16 500 – 17 000 грн, то есть поднялась на 4,7%, согласно информации ЛУН Статистика.
Стабильность арендной платы, вероятно, связана с постепенным обновлением рынка в условиях весеннего сезона и умеренным ростом спроса.
Дополнительное влияние оказывают экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке. Также следует учитывать последствия тяжелого зимнего периода: длительные отключения света, тепла и воды в части киевских домов продолжают сдерживать активность арендаторов и арендодателей, хотя с приходом тепла рынок постепенно оживает.
Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева
Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:
- Печерский — 38 100 грн;
- Шевченковский — 28 000 грн;
- Голосеевский — 20 000 грн.
В то же время к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:
- Подольский — 20 000 грн;
- Соломенский — 16 000 грн;
- Дарницкий— 15 000 грн;
- Оболонский — 15 000 грн.
А бюджетное жилье доступно в следующих районах:
- Святошинский — 13 000 грн;
- Днепровский — 13 000 грн;
- Деснянский — 9 500 грн.
Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:
- Софиевская Борщаговка — 14 000 грн;
- Ирпень — 15 000 грн;
- Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн;
- Вишневое — 13 000 грн;
- Буча — 12 000 грн;
- Бровары — 12 800 грн.
Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки
Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов: Новостройки (построены после 2010 года) – 21 000 грн. Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.
Однокомнатные квартиры «среднего сегмента» представлены в следующих домах:
- Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) – 16 000 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) – 14 000 грн.
Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:
- Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) – 11 000 грн;
- Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) – 11 000 грн.
Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве
По информации ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (958) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.
По данным M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14 400 грн, и по такой стоимости сдается 12,2% однокомнатных квартир.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву
По состоянию на начало апреля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве фактически не изменилась, по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале марта средняя стоимость составляла от 20 800 гривен (по заключенным договорам) до 25 000 грн (предложения от арендодателей), то в апреле эти показатели остаются в похожем диапазоне по данным ЛУН Статистика.
Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве
Самые дорогие районы для аренды:
- Печерский — 48 300 грн;
- Шевченковский — 35 200 грн;
- Голосеевский — 30 000 грн.
К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года относятся:
- Подольский — 25 000 грн;
- Соломенский — 21 900 грн;
- Оболонский — 20 000 грн;
- Святошинский — 16 000 грн.
Самое доступное двухкомнатное жилье для аренды предлагается в следующих районах:
- Дарницкий— 18 000 грн;
- Днепровский — 15 000 грн;
- Деснянский — 12 000 грн.
Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:
- Софиевская Борщаговка — 24 000 грн;
- Ирпень — 20 000 грн;
- Вишневое — 19 000 грн.
Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки
Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов:
- Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 43 000 грн;
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 39 000 грн.
Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:
- Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 26 000 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 21 000 грн.
Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:
- Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 14 000 грн;
- Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) — 13 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.
Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві
За даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (534) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.
По информации M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 21 600 грн, по такой стоимости сдается 17.8% двухкомнатных квартир.
Цены на аренду трехкомнатных квартир
Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву
Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в апреле 2026 года составляет 30 000 грн - то есть поднялась на 6,76% по сравнению с мартом (28 100 грн). В то же время средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 800 грн — арендодатели снизили цену на 0,95% по сравнению с мартом 2026 года (42 200).
Такая разница между ценами свидетельствует о том, что стоимость в предложениях (объявлениях от собственников) часто не совпадает с суммами, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, когда арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с рыночными реалиями.
Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам
Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:
- Печерский — 74 700 грн;
- Шевченковский — 49 200 грн;
- Голосеевский — 43 500 грн.
К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в апреле 2026 года относятся:
- Подольский — 35 200 грн;
- Оболонский — 28 000 грн;
- Соломенский — 28 000 грн;
- Днепровский — 28 000 грн;
- Дарницкий— 23 000 грн;
Самая бюджетная аренда жилья доступна в следующих районах:
- Святошинский — 22 000 грн;
- Деснянский — 15 000 грн.
Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома
Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:
- Новостройки (построенные после 2010 года) — 65 000 грн;
- Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 61 000 грн.
Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на следующие дома:
- Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 41 000 грн;
- Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 32 000 грн.
И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:
- Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) — 18 000 грн;
- Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 18 000 грн.
Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.
Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве
По данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (206) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.
По информации M2bomber, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 19 200 грн, по такой стоимости сдается 11,4% квартир.
