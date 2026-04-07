Цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года (инфографика)

Редакция Delo.ua проанализировала данные с основных платформ недвижимости, чтобы показать актуальное состояние арендного рынка на апрель 2026 года. Подробную аналитику и инфографику смотрите ниже.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве в апреле 2026 года

В апреле 2026 года столичный рынок арендного жилья показывает умеренную активность на фоне весеннего оживления. Согласно данным портала ЛУН Статистика, средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за последний год несколько снизилась – на 6%, двойки также упали на 8%, а трехкомнатные вообще не изменились. Детальнее динамику цен на квартиры в зависимости от количества комнат и районного размещения рассмотрим далее.

Цены на аренду однокомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало апреля 2026 г. аренда однокомнатных квартир в Киеве остается стабильной как со стороны предложений арендодателей, так и по статистике заключенных договоров. Если в начале марта средняя стоимость составляла 15 500 – 16 500 гривен, то в начале апреля цена составляла 16 500 – 17 000 грн, то есть поднялась на 4,7%, согласно информации ЛУН Статистика.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Стабильность арендной платы, вероятно, связана с постепенным обновлением рынка в условиях весеннего сезона и умеренным ростом спроса.

Дополнительное влияние оказывают экономическая ситуация и ограниченное количество доступного жилья на рынке. Также следует учитывать последствия тяжелого зимнего периода: длительные отключения света, тепла и воды в части киевских домов продолжают сдерживать активность арендаторов и арендодателей, хотя с приходом тепла рынок постепенно оживает.

Средние цены на аренду однокомнатных квартир по районам Киева

Высокие цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в таких районах, как:

Печерский — 38 100 грн;

Шевченковский — 28 000 грн;

Голосеевский — 20 000 грн.

В то же время к районам со средним ценовым уровнем на аренду квартир в апреле 2026 года относятся:

Подольский — 20 000 грн;

Соломенский — 16 000 грн;

Дарницкий— 15 000 грн;

Оболонский — 15 000 грн.

Средние цены на аренду 1-комнатных квартир по районам Киева – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

А бюджетное жилье доступно в следующих районах:

Святошинский — 13 000 грн;

Днепровский — 13 000 грн;

Деснянский — 9 500 грн.

Также выгодные варианты аренды однокомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка — 14 000 грн;

Ирпень — 15 000 грн;

Петропавловская Борщаговка — 14 000 грн;

Вишневое — 13 000 грн;

Буча — 12 000 грн;

Бровары — 12 800 грн.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки

Высокие цены на однокомнатные квартиры установлены в домах таких типов: Новостройки (построены после 2010 года) – 21 000 грн. Первая категория пользуется спросом благодаря современной планировке, качественному ремонту и развитой инфраструктуре. Дореволюционные дома ценят уникальную архитектуру, высокие потолки и локацию в исторических кварталах Киева.

Средние цены аренды 1-комнатных квартир по годам застройки в Киеве – апрель 2026 года

Инфографика: ЛУН Статистика

Однокомнатные квартиры «среднего сегмента» представлены в следующих домах:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) – 16 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) – 14 000 грн.

Самые бюджетные предложения доступны в домах таких типов:

Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) – 11 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) – 11 000 грн.

Наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве

По информации ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 10 000–15 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде однокомнатных квартир (958) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві станом на квітень 2026 року

Инфографика: ЛУН Статистика

По данным M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды 1-комнатных квартир в Киеве составляет 14 400 грн, и по такой стоимости сдается 12,2% однокомнатных квартир.

Найбільш поширена ціна оренди 1-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Средние цены аренды 2-комнатных квартир по Киеву

По состоянию на начало апреля 2026 аренда двухкомнатных квартир в Киеве фактически не изменилась, по сравнению с предыдущим месяцем. Если в начале марта средняя стоимость составляла от 20 800 гривен (по заключенным договорам) до 25 000 грн (предложения от арендодателей), то в апреле эти показатели остаются в похожем диапазоне по данным ЛУН Статистика.

Середні ціни на оренду 2-кімнатних квартир в Києві – квітень 2026 рік

Инфографика: ЛУН Статистика

Средние цены на аренду двухкомнатных квартир в Киеве

Самые дорогие районы для аренды:

Печерский — 48 300 грн;

Шевченковский — 35 200 грн;

Голосеевский — 30 000 грн.

К районам со средним ценовым уровнем на аренду двухкомнатных квартир в апреле 2026 года относятся:

Подольский — 25 000 грн;

Соломенский — 21 900 грн;

Оболонский — 20 000 грн;

Святошинский — 16 000 грн.

Средние цены на аренду 2-комнатных квартир в Киеве по районам – апрель 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Самое доступное двухкомнатное жилье для аренды предлагается в следующих районах:

Дарницкий— 18 000 грн;

Днепровский — 15 000 грн;

Деснянский — 12 000 грн.

Также доступны варианты в среднем ценовом диапазоне по аренде двухкомнатных квартир представлены в пригородной зоне Киева в следующих населенных пунктах:

Софиевская Борщаговка — 24 000 грн;

Ирпень — 20 000 грн;

Вишневое — 19 000 грн.

Средние цены аренды 2-х комнатных квартир по годам застройки

Самые дорогие квартиры традиционно представлены в домах таких типов:

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 43 000 грн;

Новостройки (построенные после 2010 года) — 39 000 грн.

Одновременно двухкомнатные квартиры сдаются по средней цене в домах таких типов:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 26 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 21 000 грн.

Средние цены аренды 2-комнатных квартир в Киеве по годам застройки – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

Самые бюджетные предложения по двухкомнатным квартирам доступны в домах таких типов:

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 14 000 грн;

Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) — 13 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной цене и часто выгодное расположение в исторических или транспортно удобных районах столицы.

Найбільш поширена ціна оренди 2-кімнатних квартир в Києві

За даними ЛУН Статистика, станом на квітень 2026 року найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир у Києві знаходиться в діапазоні 10 000 – 15 000 грн. Тобто найбільша кількість пропозицій з оренди двокімнатних квартир (534) припадає саме на цей ціновий проміжок, що можна побачити на інфографіці нижче.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026

Инфографика ЛУН Статистика

По информации M2bomber, по состоянию на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды двухкомнатных квартир в Киеве составляет 21 600 грн, по такой стоимости сдается 17.8% двухкомнатных квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 2-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026

Инфографика: m2bomber

Цены на аренду трехкомнатных квартир

Средние цены аренды 3-комнатных квартир по Киеву

Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры в Киеве в апреле 2026 года составляет 30 000 грн - то есть поднялась на 6,76% по сравнению с мартом (28 100 грн). В то же время средняя цена на аренду трехкомнатных квартир в объявлениях составляет 41 800 грн — арендодатели снизили цену на 0,95% по сравнению с мартом 2026 года (42 200).

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве – апрель 2026

Инфографика ЛУН Статистика

Такая разница между ценами свидетельствует о том, что стоимость в предложениях (объявлениях от собственников) часто не совпадает с суммами, которые готовы платить арендаторы. Поэтому в последние месяцы наблюдается тенденция, когда арендодатели постепенно корректируют цены на аренду в своих объявлениях в соответствии с рыночными реалиями.

Средние цены на аренду трехкомнатных квартир по районам

Самые дорогие районы для аренды 3-комнатной квартиры:

Печерский — 74 700 грн;

Шевченковский — 49 200 грн;

Голосеевский — 43 500 грн.

Средние цены на аренду 3-комнатных квартир в Киеве по районам – апрель 2026

Инфографика: ЛУН Статистика

К районам со средним ценовым уровнем на аренду трехкомнатных квартир в апреле 2026 года относятся:

Подольский — 35 200 грн;

Оболонский — 28 000 грн;

Соломенский — 28 000 грн;

Днепровский — 28 000 грн;

Дарницкий— 23 000 грн;

Самая бюджетная аренда жилья доступна в следующих районах:

Святошинский — 22 000 грн;

Деснянский — 15 000 грн.

Средние цены аренды трехкомнатных квартир по типу дома

Самые дорогие варианты аренды трехкомнатных квартир в Киеве представлены в домах таких типов:

Новостройки (построенные после 2010 года) — 65 000 грн;

Дореволюционные (построенные до 1918 года) — 61 000 грн.

Средний ценовой сегмент трехкомнатных квартир приходится на следующие дома:

Сталинки (построенные с 1918 до 1956 года) — 41 000 грн;

Спецпроекты (построенные с 1991 до 2010 года) — 32 000 грн.

Средние цены аренды 3-комнатных квартир в Киеве по годам застройки — апрель 2026

Инфографика ЛУН Статистика

И, наконец, самые доступные квартиры традиционно находятся в домах таких типов:

Хрущовки (построенные с 1956 до 1969 года) — 18 000 грн;

Панельки (построенные с 1969 до 1991 года) — 18 000 грн.

Новостройки привлекают арендаторов современной планировкой, качественным ремонтом, наличием лифтов, парковочных мест и развитой инфраструктурой. Более старые дома оцениваются по более доступной стоимости и часто выгодному расположению в исторических кварталах столицы.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

По данным ЛУН Статистика, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве находится в диапазоне 15 000 – 20 000 грн. То есть наибольшее количество предложений по аренде трехкомнатных квартир (206) приходится именно на этот промежуток, что можно увидеть на инфографике ниже.

Наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве

Инфографика: ЛУН Статистика

По информации M2bomber, на апрель 2026 года наиболее распространенная цена аренды трехкомнатных квартир в Киеве составляет 19 200 грн, по такой стоимости сдается 11,4% квартир.

Наиболее распространенная цена аренды 3-комнатных квартир в Киеве по состоянию на апрель 2026 г.

Инфографика: m2bomber

