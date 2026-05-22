Украина отстроит разрушенную Трипольскую ТЭС и выставит "Центрэнерго" на продажу

Украина планирует восстановить государственную Трипольскую тепловую электростанцию мощностью 1,8 гигаватта, которая разрушилась из-за российских авиаударов весной 2024 года. Ремонтные работы необходимы для подготовки материнской компании "Центрэнерго" к приватизации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия неоднократно наносила ракетные удары и удары беспилотниками по энергетической системе Украины, поражая электростанции и подстанции. Все тепловые электростанции страны подверглись атакам, из-за чего потеряно до 80% мощностей тепловой генерации.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Наталуха сообщил, что ведомство намерено продолжить приватизацию "Центрэнерго", но для этого сначала нужно восстановить Трипольскую электростанцию. По его словам, параллельно продолжаются три процесса, которые должны завершиться в 2027 году: подготовка станции к следующему отопительному сезону; восстановление самой станции; разработка документов для предстоящего тендера.

"У нас есть несколько вопросов, которые нужно решить одновременно, и ни один из них не легкий", - сказала Наталуха.

Главным препятствием для реализации проекта остается война, поскольку Россия усиливает атаки на энергетические объекты зимой, разрушая обновленные летом мощности. "Никто не будет инвестировать в восстановление или строительство новых мощностей, зная, что они могут быть разрушены в любой момент", - отметил энергетический аналитик Михаил Гончар.

Трипольская электростанция поставляет электроэнергию в Киев и окружающий регион. Она была критически повреждена в результате российских авиаударов весной 2024 года и с тех пор практически прекратила производство электричества. Мощность станции составляет 1,8 гигаватта, что примерно эквивалентно двум ядерным реакторам. Объект считается целью высокого риска новых атак. На предприятии отсутствует часть крыши, а рабочие восстанавливают турбины, котлы и трубопроводы.

Трипольская ТЭЦ - одна из трех электростанций "Центрэнерго". Две другие, Углегорская и Змиевская, расположены на востоке Украины. Углегорская ТЭС была оккупирована в начале войны, а Змиевская получила критические повреждения во время атак в 2024 году.

"Я думаю, что в следующем году мы попытаемся достичь определенной договоренности (по графику приватизации) – это будет зависеть от того, как мы переживем зиму", – сказала Наталуха.

В настоящее время точная стоимость восстановления завода и сроки восстановления его работы не установлены. Подробности процесса приватизации также не разглашаются, однако интерес к активу могут проявить крупные европейские и американские энергетические компании.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки 11 апреля 2024 года войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Отметим также, что 4 октября "Центрэнерго" по результатам соответствующих тендеров договорилось с консорциумом "Строительно-энергетическая компания" о реконструкции открытого распределительного устройства с внедрением физической защиты на Трипольской и Змиевской ТЭС – за 257,3 и 263 миллиона гривен соответственно.