В результате вражеских обстрелов в Харьковской области погибли трое мирных жителей, в Херсонской - один человек и еще пятеро получили ранения: ситуация в регионах

За минувшие сутки в результате обстрелов армией РФ на Херсонщине и Харьковщине есть погибшие и раненые. Кроме того, по Запорожской области враг бил 542 раза, а в Сумской области было слышно 56 взрывов.

ПВО уничтожило 5 вражеских разведывательных беспилотников

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, за прошедшие сутки подразделениями противовоздушной обороны юга Украины уничтожено 5 российских разведывательных БПЛА - 4 ZALA в Херсонской области и "Орлан-10" в Николаевской области.

Вражеские обстрелы на Харьковщине унесли жизни трех человек

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись 27 населенных пунктов Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Вильча, Липцы, Лиман, Избицкое, Веселое, Петровка, Казачья Лопань, Синельниково, Глубокое, Широкое, Волчанские Хутора.

В частности, в Волчанске в результате вражеских обстрелов погибла 73-летняя женщина и получил ранение 38-летний мужчина. Также в результате серии массированных обстрелов г. Волчанск из разного вида вооружения повреждены десятки частных домов. Пострадали четверо мужчин от 39 до 64 лет и 83-летняя женщина. Погиб 51-летний мужчина.

На фото г. Волчанск. Фото: https://t.me/synegubov

На фото г. Волчанск. Фото: https://t.me/dsns_telegram

В с. Глубокое Харьковского района в результате артобстрела погиб мужчина 63 лет.

Кроме того, в результате вражеских обстрелов КАБ пгт Вильча Чугуевского района поврежден корпус гериатрического пансионата. В с. Веселое Лозовского района в результате детонации боеприпаса травмирован 37-летний мужчина.

Враг ударил по Запорожской области 542 раза

В течение суток оккупанты 542 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 9 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

Также враг нанес 4 авиационных удара по Орехову, Роботиному и Малой Токмачке.

275 БпЛА разной модификации атаковали Новотроицкое, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 21 обстрел из РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино и Гуляйполе. 242 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Малых Щербаков.

Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Оккупанты обстреляли село на Днепропетровщине

Как сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, поздно вечером российская армия еще раз обстреляла Никопольщину. Под артиллерийский удар попало один из сел Красногригорьевской общины.

"К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Ночью в районе - без атак. Спокойно было и на остальных территориях области", - рассказал он.

Вражеская армия 12 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Он рассказал, что в Новоселовке Первой Очеретинской общины Покровского района ранен человек. В Селидово повреждены 4 дома. В Курахово повреждены 4 многоэтажки, в Кураховке - 6 частных домов.

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Терны и Ямполевка. Под огнем окрестности Константиновской и Ильиновской общин.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов погиб один человек

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Тягинка, Садовое, Михайловка, Станислав, Токаревка, Львов, Инженерное, Приднепровское и город Херсон, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе поврежден частный дом, объект коммунальной инфраструктуры. Была зафиксирована утечка газа, но она оперативно перекрыта, пожаров и угроз нет.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

Армия РФ обстреляла общину в Николаевской области

Согласно сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, ночью 11 мая враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории и г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области прозвучало 56 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Эсманьская общины.