На прифронтових маршрутах облаштували вже майже 1400 км антидронового захисту

Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони України облаштувала 1 382,6 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів від початку 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як зазначили у відомстві, захищені дороги дозволяють зберігати життя українських військовослужбовців, берегти техніку та посилювати спроможність підрозділів виконувати бойові завдання.

Що зробили за останній місяць

У прифронтових регіонах за місяць побудували 213,1 км антидронового захисту та відремонтували 129,3 км автомобільних доріг.

антидроновий захист доріг / Міноборони

Відновлювальні роботи на дорогах розпочалися у квітні. Відтоді поточний ремонт та експлуатаційне утримання провели на 551,3 км автодоріг.

Зараз роботи тривають на 23 ділянках. Ще 33 ділянки вже завершили.

Нагадаємо, станом на початок серпня Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1184 км антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах.