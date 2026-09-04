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На прифронтовых маршрутах обустроили уже почти 1400 км антидроновой защиты

антидроновые сетки, военные ВСУ
В Украине обустроили 1382,6 км антидроновой защиты дорог / Минобороны

Государственная специальная служба транспорта по заданию Министерства обороны Украины обустроила 1382,6 км антидроновой защиты ключевых логистических маршрутов с начала 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как отметили в ведомстве, защищенные дороги позволяют сохранять жизнь украинских военнослужащих, беречь технику и усиливать возможности подразделений выполнять боевые задания.

Что сделали за последний месяц

В прифронтовых регионах за месяц построили 213,1 км антидроновой защиты и отремонтировали 129,3 км автомобильных дорог.

антидроновая защита дорог
антидроновая защита дорог / Минобороны

Восстановительные работы на дорогах начались в апреле. С этого времени текущий ремонт и эксплуатационное содержание провели на 551,3 км автодорог.

В настоящее время работы продолжаются на 23 участках. Еще 33 участка уже завершили.

Напомним, по состоянию на начало августа Государственная специальная служба транспорта обустроила более 1184 км антидроновой защиты на ключевых логистических маршрутах.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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