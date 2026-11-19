Ситуационный центр координирует работу экстренных и коммунальных служб после российских обстрелов, помогает определять места попаданий, привлекать необходимую технику и предупреждать работников об угрозе повторных атак.

Как пишет Dilo, о работе системы рассказал мэр Харькова Игорь Терехов в интервью "Главкому".

По словам мэра, специализированная система видеонаблюдения позволяет определить место российского удара примерно за 30 секунд. Раньше на это могло уйти до пяти минут. После установления места попадания информацию передают соответствующим службам, а городские коммунальные подразделения могут прибыть туда через пять-шесть минут.

"Дальше все зависит от характера разрушений. Спасатели проводят поисково-спасательные работы, медики оказывают помощь пострадавшим, полиция обеспечивает безопасность. Параллельно работают наши коммунальщики: перекрывают поврежденные сети, расчищают проезды, помогают разбирать завалы, устраняют аварийные ситуации", – рассказал Терехов.

Координацию этих работ обеспечивает Ситуационный центр. Через него привлекают дополнительный персонал и технику, а для оперативной связи меж службами используют особые радиостанции. Они также необходимы для быстрого предупреждения работников на месте попадания о возможных повторных ударах.

Специалисты центра круглосуточно отслеживают воздушные угрозы. В то же время, как добавил Терехов, городская система гражданской защиты не ограничивается оперативным реагированием: она включает укрытия, резервы оборудования и материалов, автономное электропитание, подготовку специалистов и регулярные учения.

Он в очередной раз подчеркнул, что опыт Харькова можно адаптировать для других украинских общин. При этом мэр добавил, что города имеют разные ресурсы и вызовы безопасности, поэтому не стоит оценивать их работу по единому критерию скорости реагирования.

В октябре Dilo сообщало о предложении Терехова распространить харьковскую систему экстренного реагирования на всю Украину. Инициатива предусматривает создание общенационального стандарта гражданской защиты, который общины могут адаптировать к местным условиям.