Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер доступний на порталі "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України запровадило нову послугу на порталі Дія – отримання військово-облікового документа з QR-кодом. Ця інновація дозволяє громадянам отримати важливий документ без відвідування установ та очікування в чергах.

Про це повідомили у пресслужбі Мінцифри.

Новий електронний документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог або застосунок Резерв+. Він може використовуватися у різноманітних ситуаціях – від працевлаштування до проходження перевірок на блокпостах.

Ключові особливості нової послуги:

QR-код на документі дозволяє швидко перевірити його дійсність та інформацію з реєстру Оберіг, включаючи дані про бронювання. Документ формується автоматично, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про особу. Користувачі можуть перевірити коректність своїх даних у реєстрі Оберіг.

Процес отримання документа простий і займає всього кілька хвилин. Для отримання документа необхідно авторизуватися на порталі Дія, вибрати сервіс "Військово-обліковий документ", подати заяву та підписати її електронним підписом. Процес займає близько 10 хвилин, після чого документ буде доступний у кабінеті громадянина.

Після виконання цих кроків документ буде доступний у кабінеті громадянина протягом 10 хвилин.

Ця послуга є результатом співпраці Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони України, за підтримки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev. Партнером проєкту виступає Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, з 25 червня українці можуть отримати новий тип військово-облікового документа з QR-кодом. Цей документ можна отримати безкоштовно та без черг у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) після уточнення особистих даних, без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування.

Громадяни, які раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, можуть повторно звернутися до ЦНАПу для отримання нового документа з QR-кодом.

Необхідність оновлення даних

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня. До 16 липня всі військовозобов'язані чоловіки повинні були оновити дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.