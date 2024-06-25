В ЦНАПі можна отримати військово-обліковий документ з QR-кодом

Починаючи з 25 червня українці можуть отримати новий тип військово-облікового документа з QR-кодом. Цей документ можна отримати безкоштовно та без черг у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) після уточнення особистих даних, без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування.

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Про це повідомляє Мінцифри.

Зазначається, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника. Процедура є безкоштовною.

Процес отримання документа включає наступні кроки:

Військовозобов'язаний громадянин звертається до ЦНАПу з актуальними даними про себе. Адміністратор вносить ці дані в електронну систему. Інформація автоматично передається до системи "Оберіг". Заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом.

За бажанням, документ може бути надісланий на електронну пошту у форматі PDF або роздрукований на місці. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Важливо зазначити, що документ формується лише за наявності повної інформації про заявника в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Громадяни, які раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, можуть повторно звернутися до ЦНАПу для отримання нового документа з QR-кодом.

Термін дії нового військово-облікового документа становить 1 рік з моменту його формування.

Необхідність оновлення даних військовозобовязаним

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набрав чинності 18 травня.

Згідно з ним, всі чоловіки віком 18-60 років зобов'язаніпротягом 60 днів оновити свої облікові дані.

Щоб спростити процедуру оновлення даних, Міноборони запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.