В ЦПАУ можно получить военно-учетный документ с QR-кодом

Начиная с 25 июня, украинцы могут получить новый тип военно-учетного документа с QR-кодом. Этот документ можно получить бесплатно и без очередей в Центрах предоставления административных услуг после уточнения личных данных, без необходимости посещения территориальных центров комплектования.

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Об этом сообщает Минцифры.

Отмечается, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о заявителе. Процедура бесплатная.

Процесс получения документа включает следующие шаги:

Военнообязанный гражданин обращается в ЦПАУ с актуальными данными о себе. Администратор вносит данные в электронную систему. Информация автоматически передается в систему "Оберег". Заявитель получает военно-учетный документ с QR-кодом.

По желанию документ может быть отправлен на электронную почту в формате PDF или распечатан на месте. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

Важно отметить, что документ формируется только при наличии полной информации о заявителе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Граждане, ранее получавшие выписку с печатью и подписью об уточнении данных, могут повторно обратиться в ЦПАУ для получения нового документа с QR-кодом.

Срок действия нового военно-учетного документа составляет 1 год с момента его формирования.

Необходимость обновления данных военнообязанным

Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.

Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.

Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.