- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
В ЦПАУ можно получить военно-учетный документ с QR-кодом
Начиная с 25 июня, украинцы могут получить новый тип военно-учетного документа с QR-кодом. Этот документ можно получить бесплатно и без очередей в Центрах предоставления административных услуг после уточнения личных данных, без необходимости посещения территориальных центров комплектования.
Об этом сообщает Минцифры.
Отмечается, что документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов есть вся необходимая информация о заявителе. Процедура бесплатная.
Процесс получения документа включает следующие шаги:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Военнообязанный гражданин обращается в ЦПАУ с актуальными данными о себе.
- Администратор вносит данные в электронную систему.
- Информация автоматически передается в систему "Оберег".
- Заявитель получает военно-учетный документ с QR-кодом.
По желанию документ может быть отправлен на электронную почту в формате PDF или распечатан на месте. Оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.
Важно отметить, что документ формируется только при наличии полной информации о заявителе в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Граждане, ранее получавшие выписку с печатью и подписью об уточнении данных, могут повторно обратиться в ЦПАУ для получения нового документа с QR-кодом.
Срок действия нового военно-учетного документа составляет 1 год с момента его формирования.
Необходимость обновления данных военнообязанным
Напомним, 1 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступил в силу 18 мая.
Согласно ему, все мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные.
Чтобы упростить процедуру обновления данных, Минобороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Он позволяет обновить данные без посещения ТЦК.
В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.