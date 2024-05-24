В каких странах Европы украинцы наиболее активно обновляют данные через "Резерв+"

Более 1 миллиона украинцев уже обновили свои персональные данные с помощью мобильного приложения "Резерв+" с начала его запуска 18 мая.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Это значительно превышает показатели обновления через центры предоставления административных услуг и территориальные центры комплектования.

"Резерв+" является простейшим способом актуализации данных военнообязанных и уже доступен в 176 странах мира. Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, для обработки миллиона обращений территориальным центрам комплектования потребовалось бы около года.

Отмечается, что по сравнению с приложением количество военнообязанных, обновивших данные через ЦНАП, составляет 40 865 человек, а через ТЦК - 21 735 человек.

Кроме того, приложение наиболее активно используют украинцы, находящиеся в Польше, Германии, Канаде, США и Чехии. Эти страны входят в топ-5 по количеству обновлений данных гражданами Украины через "Резерв+".

Минобороны добавляет, что вскоре в приложении появится электронный военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как и его бумажный аналог. Это еще больше упростит процесс учета военнообязанных Минобороны.

Запуск "Резерв+" значительно ускорил процесс актуализации данных украинцев в военном резерве по сравнению с традиционными каналами. Цифровизация этой услуги оказалась крайне востребованной, особенно среди временно пребывающих за рубежом граждан.

Приложение для военнообязанных Резерв+

Напомним, что мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов, позволяющего обновить данные без посещения ТЦК заработал утром, 18 мая. Через несколько часов им воспользовались уже более 150 000 граждан, еще сотни тысяч запросов ожидали в очереди.

В Минобороны отметили, что приложение защищено от DDOS-атак и попыток врага его сломать, поэтому функция авторизации может работать не у всех одновременно.

"Техническая команда работает 24/7, исправляет все ошибки и реагирует на замечания. Спасибо, что показываете пример ответственности! Но напоминаем, что срок для обновления данных - 60 дней, поэтому исполнить обязанность успеют все", - сообщили в МО.

Однако, долгожданное приложение Резерв+, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдало надежд украинцев. Он работал с ошибками, не давал авторизоваться через BankiD и, по мнению айтовцев, несет скрытую угрозу.