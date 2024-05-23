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Стало известно, сколько стоила разработка приложения "Резерв+"
Разработка приложения "Резерв+" от Минобороны обошлась в 3,4 млн грн (около $86 тысяч). На это использовали деньги от доноров.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, пишет Forbes.
Над приложением работало несколько команд.
«Многое сделали внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД», - сообщила Черногоренко.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Стоимость переданного приложения составляет 3 413 448 грн. с НДС (около $86 000). Разработку финансировали на средства благотворительного фонда.
«Применение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что стоимость с наращиванием функционала вырастет», - отметила замминистра.
Айтовцы раскритиковали Резерв+
Министерство обороны Украины 18 мая запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Это связано со вступлением в силу обновленного закона о мобилизации.
Резерв+ позволит оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре военнообязанных "Оберег".
Но долгожданное приложение для военнообязанных Резерв+, на которое разработчики потратили немало времени и средств, не оправдало надежд украинцев. Он работал с ошибками, не давал авторизоваться через BankiD и, по мнению айтовцев, несет скрытую угрозу.
Приложение финансируется из государственного бюджета, то есть из средств налогоплательщиков. Значительные финансовые ресурсы, предназначенные для разработки и поддержки программы, могли бы быть использованы для других важных потребностей.
"Руководство проектом осуществляет заместитель министра обороны, придающий весомости и ответственности за качество продукта. Однако, несмотря на значительные ресурсы и высокий уровень руководства, качество приложения вызывает серьезные вопросы", - отметил Project Manager Telecard Ярослав Шерстюк.
По его словам, релиз приложения был поспешно проведен, чтобы успеть до 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации. Однако спешка навредила качеству продукта.
Эксперт советует лучше воспользоваться услугами ЦНАПа, чем приложением, из-за его технических проблем и потенциальных подводных камней.