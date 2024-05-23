Стало відомо, скільки коштувала розробка застосунку "Резерв+"

Розробка застосунку "Резерв+" від Міноборони обійшлась у 3,4 млн грн (близько $86 тисяч). На це використали кошти від донорів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко, пише Forbes.

Над застосунком працювало кілька команд.

«Багато зробили внутрішні команди Міноборони та інших міністерств, наприклад МВС", - повідомила Чорногоренко.

Вартість переданого застосунку становить 3 413 448 грн з ПДВ (близько $86 000). Розробку фінансували за кошти благодійного фонду.

«Застосунок потрібно буде розвивати, тож не виключено, що вартість з нарощуванням функціоналу виросте» - зауважила заступниця міністра.

Айтівці розкритикували Резерв+

Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Це пов'язано з набранням чинності оновленого закону про мобілізацію.

Резерв+ надасть можливість оперативно оновити дані та отримати доступ до інформації в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Але довгоочікуваний додаток для військовозобовязаних Резерв+, на який розробники потратили чимало часу і коштів, не виправдав сподівань українців. Він працював з помилками, не давав авторизуватися через BankiD та, на думку айтівців, несе в собі приховану загрозу.

Додаток фінансується з державного бюджету, тобто з коштів платників податків. Значні фінансові ресурси, виділені на розробку і підтримку програми, могли б бути використані на інші важливі потреби.

"Керівництво проектом здійснює заступник міністра оборони, що додає вагомості і відповідальності за якість продукту. Проте, попри значні ресурси і високий рівень керівництва, якість додатку викликає серйозні питання", - зазначив Project Manager Telecard Ярослав Шерстюк.

За його словами, реліз додатка був поспішно проведений, щоб встигнути до 18 травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію. Проте поспіх нашкодив якості продукту.

Експерт радить краще скористатися послугами ЦНАПу, ніж додатком, через його технічні проблеми та потенційні підводні камені.