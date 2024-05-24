В яких країнах Європи українці найактивніше оновлюють дані через "Резерв+"

Понад 1 мільйон українців вже оновили свої персональні дані за допомогою мобільного застосунку "Резерв+" з початку його запуску 18 травня.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Це значно перевищує показники оновлення через центри надання адміністративних послуг та територіальні центри комплектування.

"Резерв+" наразі є найпростішим способом актуалізації даних військовозобов'язаних та вже доступний у 176 країнах світу. Як зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, для обробки мільйона звернень територіальним центрам комплектування знадобився б близько року.

Зазначається, що порівняно з додатком, кількість військовозобовʼязаних, які оновили дані через ЦНАП становить 40 865 осіб, а через ТЦК - 21 735 осіб.

Окрім цього, застосунок найбільш активно використовують українці, які перебувають у Польщі, Німеччині, Канаді, США та Чехії. Ці країни входять до топ-5 за кількістю оновлень даних громадянами України через "Резерв+".

Міноборони додає, що невдовзі у застосунку з'явиться електронний військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог. Це ще більше спростить процес обліку військовозобов'язаних для Міноборони.

Запуск "Резерв+" значно пришвидшив процес актуалізації даних українців у військовому резерві порівняно з традиційними каналами. Цифровізація цієї послуги виявилася вкрай затребуваною, особливо серед громадян, які тимчасово перебувають за кордоном.

Додаток для військовозобов'язаних Резерв+

Нагадаємо, що мобільний додаток Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, який дозволяє оновити дані без відвідування ТЦК запрацював вранці, 18 травня. За кілька годин ним скористувалися вже понад 150 000 громадян, ще сотні тисяч запитів очікували в у черзі.

В Міноборони зазначили, що застосунок захищений від DDOS-атак та намагань ворога його зламати, тому функція авторизації може працювати не у всіх одночасно.

"Технічна команда працює 24/7, виправляє всі помилки та реагує на зауваження. Дякуємо, що показуєте приклад відповідальності! Та нагадуємо, що термін для оновлення даних – 60 днів, тож виконати обов’язок встигнуть всі", - повідомили в МО.

Проте, довгоочікуваний додаток для військовозобовязаних Резерв+, на який розробники потратили чимало часу і коштів, не виправдав сподівань українців. Він працював з помилками, не давав авторизуватися через BankiD та, на думку айтівців, несе в собі приховану загрозу.