Anthropic випустила оновлену ШІ-модель, що планує витіснити традиційне програмне забезпечення

Технологічний стартап Anthropic представив оновлену модель штучного інтелекту Claude Opus 4.6 на тлі конкуренції з OpenAI.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Гонка за мільйоном токенів

Зазначається, що нова розробка лабораторії з Сан-Франциско є прямим оновленням попередньої версії Opus 4.5. Основна перевага Claude Opus 4.6 полягає у здатності виконувати складні завдання значно довше та надійніше, ніж її попередники.

Особливу увагу розробники приділили фінансовій аналітиці та написанню коду. Важливим технічним досягненням стала можливість обробляти до одного мільйона одиниць даних або "токенів" за один запит.

Такий обсяг дозволяє системі аналізувати величезні масиви інформації одномоментно, що виводить Anthropic на один рівень із провідними розробками від Google та OpenAI

Автоматизація офісної рутини

Разом із новою моделлю Anthropic продемонстрував можливості інструменту Claude Code.

Ця технологія дозволяє штучному інтелекту не просто писати код, а виступати в ролі менеджера, який розподіляє підзавдання між декількома автономними агентами для досягнення результату в рекордно короткі терміни.

Крім того, стартап активно впроваджує сервіс Claude Cowork, створений для автоматичного виконання рутинних комп’ютерних завдань офісними працівниками.

Такі інструменти свідчать про намір компанії стати лідером на ринку корпоративного софту перед майбутнім виходом на біржу (IPO).

Реакція ринку

Поява настільки потужного конкурента серйозно похитнула позиції традиційних розробників програмного забезпечення. Інвестори побоюються, що нові ШІ-рішення зроблять старі платформи неактуальними.

На тлі новин про успіхи Anthropic акції таких гігантів як Salesforce, Workday та Thomson Reuters втратили у вартості близько 3% лише за один торговий день.

Ринок демонструє чіткий тренд: капітал перетікає з компаній «старої школи» до інноваційних лабораторій, які підтримуються Amazon та Alphabet.

Нагадаємо, торік Anthropic оголосила про масштабні плани: інвестувати 50 мільярдів доларів США у створення інфраструктури штучного інтелекту на території Сполучених Штатів Америки.