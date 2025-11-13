Anthropic інвестує $50 мільярдів у ШІ-інфраструктуру США: технологічна гонка набирає обертів

Американська технологічна компанія Anthropic оголосила про масштабні плани: інвестувати 50 мільярдів доларів США у створення інфраструктури штучного інтелекту на території Сполучених Штатів Америки. Ця ініціатива стартує зі спеціалізованих центрів обробки даних у Техасі та Нью-Йорку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Мета створення цих центрів – підтримати стрімке зростання Anthropic та її довгострокову дослідницьку програму.

Об’єкти розроблятимуться у партнерстві з Fluidstack, хмарною платформою ШІ, відомою постачанням великомасштабних кластерів графічних процесорів (GPU) для таких клієнтів, як Meta, Midjourney та Mistral.

Очікується, що перші центри запрацюють у 2026 році. Проєкт створить близько 800 постійних робочих місць та залучить понад 2000 працівників під час будівництва. Ці інвестиції позиціонують Anthropic як ключового вітчизняного гравця у сфері фізичної інфраструктури ШІ, що збігається з посиленою увагою політиків США до обчислювальних потужностей і технологічного суверенітету.

Генеральний директор Anthropic Даріо Амодей заявив: " Ці об’єкти допоможуть нам створити більш потужні системи штучного інтелекту, які зможуть забезпечити ці прориви, одночасно створюючи робочі місця в Америці".

Цей крок відбувається на тлі розробки власної інфраструктури конкурентом Anthropic, компанією OpenAI. Розробник ChatGPT залучив понад 1,4 трильйона доларів довгострокових зобов’язань щодо інфраструктури завдяки угодам із Nvidia, Broadcom, Oracle та основними постачальниками хмарних послуг, включаючи Microsoft, Google і, нещодавно, Amazon.

Наразі Anthropic обслуговує понад 300 000 підприємств, причому більшу частину її доходу забезпечують корпоративні клієнти. Кількість великих облікових записів, які генерують понад 100 000 доларів США на рік, зросла майже в сім разів за останній рік. Прогнози показують, що Anthropic очікує вийти на беззбитковість до 2028 року, що значно випереджає OpenAI, який прогнозує операційні збитки в розмірі 74 мільярдів доларів США того ж року.

Україна також активно розвиває сферу штучного інтелекту, розглядаючи її як один із ключових елементів цифрової трансформації та економічного зростання. Міністерство цифрової трансформації відіграє центральну роль у цьому процесі, фокусуючись як на практичному впровадженні ШІ в державні сервіси, так і на формуванні правового поля. Зокрема, недавно Держстат запустив новий цифровий портал з вбудованим ШІ-асистентом StatGPT.

Нагадаємо, 20 жовтня компанія Anthropic оголосила про запуск Claude for Life Sciences – нового рішення, яке дозволить дослідникам використовувати технології штучного інтелекту компанії для прискорення наукових відкриттів.