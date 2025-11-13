Anthropic инвестирует $50 миллиардов в ИИ-инфраструктуру США: технологическая гонка набирает обороты

Американская технологическая компания Anthropic объявила о масштабных планах: инвестировать 50 миллиардов долларов США в создание инфраструктуры искусственного интеллекта на территории Соединенных Штатов Америки. Эта инициатива стартует из специализированных центров обработки данных в Техасе и Нью-Йорке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Цель создания этих центров – поддержать стремительный рост Anthropic и его долгосрочную исследовательскую программу.

Объекты будут разрабатываться в партнерстве с Fluidstack, облачной платформой ИИ, известной поставкой крупномасштабных кластеров графических процессоров (GPU) для таких клиентов, как Meta, Midjourney и Mistral.

Ожидается, что первые центры будут работать в 2026 году. Проект создаст около 800 постоянных рабочих мест и привлечет более 2000 человек во время строительства. Эти инвестиции позиционируют Anthropic как ключевого отечественного игрока в сфере физической инфраструктуры ИИ, совпадающего с усиленным вниманием политиков США к вычислительным мощностям и технологическому суверенитету.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил: "Данные объекты помогут нам создать более мощные системы искусственного интеллекта, которые смогут обеспечить эти прорывы, одновременно создавая рабочие места в Америке".

Этот шаг проходит на фоне разработки собственной инфраструктуры конкурентом Anthropic, компанией OpenAI. Разработчик ChatGPT привлек более 1,4 триллиона долларов долгосрочных обязательств по инфраструктуре благодаря сделкам с Nvidia, Broadcom, Oracle и основными поставщиками облачных услуг, включая Microsoft, Google и недавно Amazon.

В настоящее время Anthropic обслуживает более 300 000 предприятий, причем большую часть ее дохода обеспечивают корпоративные клиенты. Количество крупных аккаунтов, генерирующих более 100 000 долларов США в год, выросло почти в семь раз за последний год. Прогнозы показывают, что Anthropic ожидает выйти на безубыточность к 2028 году, что значительно опережает OpenAI, прогнозирующий операционные убытки в размере 74 миллиардов долларов США того же года.

Украина также активно развивает сферу искусственного интеллекта, рассматривая ее как один из ключевых элементов цифровой трансформации и экономического роста. Министерство цифровой трансформации играет центральную роль в этом процессе, фокусируясь как на практическом внедрении ИИ в государственные сервисы, так и формировании правового поля. В частности, недавно Госстат запустил новый цифровой портал со встроенным ИИ-ассистентом StatGPT.

Напомним, 20 октября компания Anthropic объявила о запуске Claude for Life Sciences – новом решении, которое позволит исследователям использовать технологии искусственного интеллекта компании для ускорения научных открытий.