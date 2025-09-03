ИИ-стартап Anthropic оценили в $170 млрд после расширенного раунда финансирования

Четырехлетняя компания по искусственному интеллекту Anthropic достигла отметки в $170 млрд после одного из крупнейших венчурных раундов финансирования, что усилило ее позиции в соревновании с такими конкурентами, как OpenAI, в ожесточенной борьбе за доминирование в технологии.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Компания из Сан-Франциско, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, заявила, что инвестиции в $13 млрд "подкрепляют ее позицию как ведущую интеллектуальную платформу для бизнеса, разработчиков и продвинутых пользователей".

Раунд финансирования возглавили венчурные компании Iconiq Capital и Lightspeed Venture Partners вместе с Fidelity Management & Research Company. Также приняли участие несколько институциональных инвесторов и суверенные фонды, в том числе GIC из Сингапура и Qatar Investment Authority. В марте стоимость Anthropic составляла около $60 млрд, и первоначально компания планировала привлечь примерно $5 млрд. Однако объем финансирования был увеличен из-за высокого спроса со стороны инвесторов, стремящихся поддержать быстрорастущие ИИ-компании, даже несмотря на признаки охлаждения энтузиазма по отношению к публичным технологическим компаниям.

"Мы наблюдаем экспоненциальный рост спроса по всей нашей клиентской базе", - сказал финансовый директор Anthropic Кришна Рао, добавив, что среди клиентов есть компании из Fortune 500 и ИИ-стартапы. "Это финансирование демонстрирует чрезвычайную уверенность инвесторов в наших финансовых результатах и силу нашего сотрудничества с ними, чтобы и дальше подпитывать наш беспрецедентный рост", — добавил он.

Участие Qatar Investment Authority в этом раунде стало первым для Anthropic в привлечении средств непосредственно с Ближнего Востока — шагом, который ранее избегал генеральный директор Дарио Амодей. В начале года он сообщил сотрудникам, что компания изменяет подход на фоне непрерывного поиска капитала. "К сожалению, я думаю, что принцип "ни один плохой человек не должен извлечь выгоду от нашего успеха" — достаточно сложная основа для ведения бизнеса", — написал он.

Новые инвестиции стали последней из ряда огромных сделок для ИИ-стартапов этого года. OpenAI сейчас находится в процессе привлечения $40 млрд от инвесторов во главе с SoftBank – это самое большое финансирование технологического стартапа в истории. Тем временем ряд компаний, создающих приложения для ИИ, привлекли сотни миллионов долларов при отметках в несколько миллиардов.

Чат-бот Claude от Anthropic был запущен в 2023 году, конкурируя с такими популярными соперниками, как ChatGPT и Gemini от Google. Anthropic заявила, что ее прогнозируемый годовой доход (run-rate revenue) превысил $5 млрд по сравнению с $1 млрд в начале года. Это делает Anthropic одной из самых быстрорастущих технологических компаний в истории.

Партнер Iconiq Capital Мэтью Джейкобсон сказал, что фирма решила выписать свой самый большой чек в истории после того, как увидела "впечатляющий" рост Anthropic в различных сферах, в частности в программировании, и ее успехи с крупными клиентами. "Дело не только в скачке доходов с $1 млрд до $5 млрд, но и в том, откуда эти деньги поступают", - подчеркнул он.

Обновлено в 11:50. В то же время сама Anthropic написала, что оценка компании выросла до $183 млрд.