ШІ-стартап Anthropic оцінили у $170 млрд після розширеного раунду фінансування

Чотирирічна компанія зі штучного інтелекту Anthropic досягла оцінки у $170 млрд після одного з найбільших венчурних раундів фінансування, що посилило її позиції у змаганні з такими конкурентами, як OpenAI, у запеклій боротьбі за домінування в технології.

Про це пише Delo.ua з посиланням на матеріал Financial Times.

Компанія з Сан-Франциско, заснована колишніми співробітниками OpenAI, заявила, що інвестиції у $13 млрд "підкріплюють її позицію як провідної інтелектуальної платформи для бізнесу, розробників та просунутих користувачів".

Раунд фінансування очолили венчурні компанії Iconiq Capital і Lightspeed Venture Partners разом із Fidelity Management & Research Company. Також участь узяли кілька інституційних інвесторів та суверенні фонди, зокрема GIC із Сінгапуру та Qatar Investment Authority. У березні вартість Anthropic становила близько $60 млрд, і спочатку компанія планувала залучити приблизно $5 млрд. Однак обсяг фінансування було збільшено через високий попит з боку інвесторів, які прагнуть підтримати швидкозростаючі ШІ-компанії, навіть попри ознаки охолодження ентузіазму щодо публічних технологічних компаній.

"Ми спостерігаємо експоненційне зростання попиту по всій нашій клієнтській базі", — сказав фінансовий директор Anthropic Крішна Рао, додавши, що серед клієнтів є компанії з Fortune 500 та ШІ-стартапи. "Це фінансування демонструє надзвичайну впевненість інвесторів у наших фінансових результатах і силу нашої співпраці з ними, щоб і надалі підживлювати наше безпрецедентне зростання", — додав він.

Участь Qatar Investment Authority у цьому раунді стала першою для Anthropic у залученні коштів безпосередньо з Близького Сходу — кроком, якого раніше уникав генеральний директор Даріо Амодей. На початку року він повідомив співробітникам, що компанія змінює підхід на тлі безперервного пошуку капіталу. "На жаль, я думаю, що принцип "жодна погана людина не повинна отримати вигоду від нашого успіху" — доволі складна основа для ведення бізнесу", — написав він.

Нові інвестиції стали останньою з низки величезних угод для ШІ-стартапів цього року. OpenAI зараз перебуває у процесі залучення $40 млрд від інвесторів на чолі з SoftBank — це найбільше фінансування технологічного стартапу в історії. Тим часом низка компаній, які створюють застосунки для ШІ, залучили сотні мільйонів доларів при оцінках у кілька мільярдів.

Чат-бот Claude від Anthropic був запущений у 2023 році, конкуруючи з такими популярними суперниками, як ChatGPT і Gemini від Google. Anthropic заявила, що її прогнозований річний дохід (run-rate revenue) перевищив $5 млрд — порівняно з $1 млрд на початку року. Це робить Anthropic однією з найшвидше зростаючих технологічних компаній в історії.

Партнер Iconiq Capital Метью Джейкобсон сказав, що фірма вирішила виписати свій найбільший чек в історії після того, як побачила "вражаюче" зростання Anthropic у різних сферах, зокрема у програмуванні, та її успіхи з великими клієнтами. "Справа не лише у стрибку доходів з $1 млрд до $5 млрд, а й у тому, звідки ці гроші надходять", — наголосив він.

Оновлено об 11:50. Водночас сама Anthropic написала, що оцінка компанії зросла до $183 млрд.