Anthropic запускает Claude for Life Sciences, чтобы повысить эффективность исследований с помощью ИИ

Компания Anthropic в понедельник, 20 октября, объявила о запуске Claude for Life Sciences – нового решения, которое позволит исследователям использовать технологии искусственного интеллекта компании для ускорения научных открытий.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию CNBC.

Claude for Life Sciences построен на базе существующих моделей ИИ от Anthropic, но поддерживает новые интеграции с научными инструментами, обычно используемыми в лабораториях во время исследований и разработок.

По словам представителей компании, система будет помогать исследователям на всех этапах научного процесса – от обзора литературы до формирования гипотез, анализа данных, подготовки регуляторных материалов и других задач.

Запуск Claude for Life Sciences стал первым официальным шагом Anthropic в сектор Life Sciences (науки о жизни) и состоялся всего через несколько месяцев после того, как компания пригласила опытного отраслевого руководителя Эрика Каудерера-Абрамса на должность руководителя биологии и Life Sciences.

"Мы сейчас находимся на пороге большого шага, когда решили сделать это направление ключевой инвестиционной сферой, — сказал Каудерер-Абрамс в интервью CNBC. — Мы хотим, чтобы значительная часть всех исследований в сфере Life Sciences в мире выполнялась с помощью Claude – так же, как сегодня это происходит в сфере программирования".

Наука и искусственный интеллект. Иллюстрация создана автором на FLUX.1 от Black Forest Labs путем детального промптинга без модификаций. / Delo.ua

Anthropic и Life Sciences

Anthropic – одна из компаний, стоящих в центре мирового бума искусственного интеллекта. Она разрабатывает серию больших языковых моделей под брендом Claude. Компанию основали в 2021 году бывшие руководители и исследователи OpenAI, и за четыре года ее рыночная стоимость составила 183 миллиарда долларов.

В прошлом месяце Anthropic представила новую модель Claude Sonnet 4.5, которая, как говорят в компании, "значительно лучше" в выполнении задач, связанных с Life Sciences – например, в понимании лабораторных протоколов.

Каудерер-Абрамс отметил, что исследователи уже давно используют модели Anthropic для помощи на отдельных этапах научного процесса, поэтому компания решила создать отдельный продукт Claude for Life Sciences для обеспечения поддержки от начала до конца исследования.

Это требовало интеграции с ключевыми игроками экосистемы Life Sciences в частности, Benchling, PubMed, 10x Genomics и Synapse.org. Anthropic также заключила партнерства с компаниями, помогающими организациям в Life Sciences внедрять ИИ, среди которых Caylent, KPMG, Deloitte, а также облачные провайдеры AWS и Google Cloud.

"Мы готовы и заинтересованы выполнить всю необходимую работу, чтобы эти части сложились в единую экосистему", - отметил Каудерер-Абрамс.

В предварительно записанной демонстрации Anthropic показала, как ученая, работающая над доклиническими исследованиями, может использовать Claude for Life Sciences, чтобы сравнить два проекта исследований, тестирующих различные стратегии дозирования.

Она смогла напрямую получить данные из своей лаборатории через Benchling, сгенерировать итоговую таблицу с основными отличиями и ссылками на исходные материалы. После анализа результатов исследовательница создала полный отчет, который можно было включить в регуляторную заявку.

В Anthropic говорят, что раньше такой анализ занимал несколько дней, поскольку требовал проверки и согласования информации, а теперь это можно сделать в считанные минуты.

Каудерер-Абрамс отметил, что компания верит в способность ИИ существенно повысить эффективность работы в сфере Life Sciences, но "не питает иллюзий" , что технология сможет волшебным образом преодолеть физические ограничения научного процесса.

"Клинические испытания, которые продолжаются три года, не превратятся вдруг в месяц", - сказал он.

Вместо этого Anthropic сосредотачивается на анализе наиболее трудоемких и дорогостоящих этапов исследований – шаг за шагом определяя, где именно ИИ может принести наибольшую пользу.

"Мы здесь для того, чтобы обеспечить эту трансформацию – и сделать ее ответственно", – подытожил Каудерер-Абрамс.

Кратко о Life Sciences

Life Sciences – это обобщенное название для всех научных дисциплин, изучающих живые организмы, их структуру, функции, эволюцию, взаимодействие и биологические процессы.

В Life Sciences относятся как фундаментальные, так и прикладные отрасли, в частности:

биология, биохимия, генетика, молекулярная биология – исследование механизмов жизни на клеточном и молекулярном уровнях;

биотехнология, фармацевтика, медицинская наука, нейронаука, биоинформатика – практическое применение знаний для создания нового лекарства, диагностики, лечения, моделирования биологических процессов;

экология, физиология, микробиология, иммунология, синтетическая биология и т.д.

Сегодня термин Life Sciences чаще всего используется в технологическом и бизнес-контексте – как обозначение отрасли, где пересекаются биология, медицина, фармацевтика и цифровые технологии (включая ИИ , big data, автоматизацию лабораторий и т.д.).

👉 Поэтому, когда Anthropic создала Claude for Life Sciences, она разработала инструмент, помогающий ученым и компаниям во всей экосистеме Life Sciences – от фундаментальных лабораторных исследований до клинических испытаний, фармацевтической разработки, биоаналитики и регуляторных процессов.