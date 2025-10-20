Web Summit Lisbon 2025: какие украинские стартапы представят инновационные ИИ-решения в Лиссабоне

Украину представит мощная делегация из 15 украинских стартапов на Web Summit Lisbon 2025 – одной из самых влиятельных технологических конференций мира. В этом году событие состоится с 10 по 13 ноября в Лиссабоне и соберет тысячи участников — инноваторов, предпринимателей, инвесторов и технологических лидеров со всего мира.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Участие в Web Summit позволит стартапам представить свои проекты, найти потенциальных инвесторов и новые возможности для развития и прорывных знакомств.

Делегация из 15 украинских стартапов и их инновации:

Allpass.ai – сервис для автоматизации соблюдения регуляторных норм для бизнеса;

FortuneGuard — ШИ-платформа по страхованию военных рисков для бизнеса и инвесторов;

Glendeal – агромаркетплейс для торговли зерновыми культурами;

Intelswift – ИИ-платформа по автоматизации обслуживания клиентов помогает бизнесам работать эффективнее;

LifeStyleCamper – производитель домов на колесах для туризма и активного отдыха;



LifesaverSIM – мобильный игровой симулятор первой помощи и тактической медицины;

LifesaverSIM Mindship - ИИ-приложение с помощью дыхательных практик помогает снижать уровень стресса и тревожности;

Nasnaga – ИИ-сервис улучшения здоровья на основе лабораторных анализов, нутрициологии и коучинга;

Pickpad – умная станция издания заказов для ресторанов и ритейла;

ObriyAI - ИИ-система превращает обращение клиентов в продажи и снижает нагрузку на команды поддержки;

SoilyWorld — система извещает фермеров о рисках патогенов и дает персонализированные рекомендации;



StackBob . ai – автоматизированная система управления доступами и подписками компаний;

StackBob ai SYLA – автономный протез колена;

TrackAI – ИИ-приложение для подсчета калорий;

Vulnebify — платформа для киберзащиты, отслеживающая уязвимости и сообщающая о них в режиме реального времени.

Делегация украинских стартапов организована Украинским фондом стартапов совместно с Plug and Play в рамках консорциума Seeds of Bravery при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и проекта GIZ DT4SME, выполняемого по заказу правительства Германии (BMZ).

Напомним, в сентябре в Украине объявили о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund в размере €50 млн. Его цель – поддержка украинских технологических компаний на ранних стадиях развития, предоставление им капитала, стратегической поддержки и доступа к международным инвесторам.