Новый венчурный фонд на €50 млн поможет украинским стартапам выходить на мировой рынок

В Украине объявили о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund в размере €50 млн. Его цель — поддержка украинских технологических компаний на ранних стадиях развития, предоставление им капитала, стратегической поддержки и доступа к международным инвесторам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Фонд создан при поддержке Европейского инвестиционного банка в сотрудничестве с Францией.

"Сегодня вместе с Пьером Эльброном, спецуполномоченным Франции по вопросам помощи и восстановления Украины, объявили о запуске частного венчурного фонда Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн. Это важный сигнал о доверии Украине на глобальном рынке", - говорится в сообщении.

Фонд будет предоставлять украинским технологическим компаниям на ранней стадии капитал, стратегическую поддержку и доступ к международной сети. Это позволит стартапам конкурировать на международной арене и быть среди лидеров инноваций.

Украина заняла четвертую позицию среди европейских стран по уровню поддержки стартапов. В пятерку лидеров рейтинга вошли Франция, Испания, Литва, Украина, Мальта.