Украина занимает четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов

Украина заняла четвёртую позицию среди европейских стран по уровню поддержки стартапов.

Об этом говорится в отчете European Startup Nations Alliance за 2024 год, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что рейтинг оценивает, как эффективно страны создают условия для развития и масштабирования технологических компаний.

"Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024-го – и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%", – отметили в Минцифре.

В пятерку лидеров рейтинга вошли Франция, Испания, Литва, Украина, Мальта.

Сообщается, что Украина набрала максимум баллов за внедрение следующих стандартов:

быстрота создания бизнеса онлайн. Открыть бизнес за считанные минуты можно в "Дії";

доступ к финансированию. Украинский фонд стартапов признан образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на 423 млн. грн. для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций;

доступность цифровых госуслуг;

опционы и благоприятные налоги. В Украине действует правовое и налоговое пространство для технологических компаний " Дія.City". Среди многих преимуществ резидентам доступны инструменты для привлечения инвестиций.

Отметим, образовательный стартап Headwa y стал первой украинской компанией, присоединившейся к Endeavor — глобальному сообществу, помогающему стартапам привлекать инвестиции и достигать статуса «единорога».

Напомним, в Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.