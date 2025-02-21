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Украина занимает четвертое место в Европе по уровню поддержки стартапов
Украина заняла четвёртую позицию среди европейских стран по уровню поддержки стартапов.
Об этом говорится в отчете European Startup Nations Alliance за 2024 год, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Отмечается, что рейтинг оценивает, как эффективно страны создают условия для развития и масштабирования технологических компаний.
"Украина присоединилась к инициативе ESNA в ноябре 2024-го – и уже показала крутой результат: мы заняли четвертое место среди 24 стран ЕС по уровню поддержки стартапов и обогнали средний показатель по Европе на 12%", – отметили в Минцифре.
В пятерку лидеров рейтинга вошли Франция, Испания, Литва, Украина, Мальта.
Сообщается, что Украина набрала максимум баллов за внедрение следующих стандартов:
- быстрота создания бизнеса онлайн. Открыть бизнес за считанные минуты можно в "Дії";
- доступ к финансированию. Украинский фонд стартапов признан образцом эффективной политики поддержки стартапов. Фонд уже выдал 570 грантов на 423 млн. грн. для запуска прорывных технологических компаний и развития украинских инноваций;
- доступность цифровых госуслуг;
- опционы и благоприятные налоги. В Украине действует правовое и налоговое пространство для технологических компаний " Дія.City". Среди многих преимуществ резидентам доступны инструменты для привлечения инвестиций.
Отметим, образовательный стартап Headwa y стал первой украинской компанией, присоединившейся к Endeavor — глобальному сообществу, помогающему стартапам привлекать инвестиции и достигать статуса «единорога».
Напомним, в Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.