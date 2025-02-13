Оборонные стартапы и ИИ-феномен: что изменилось в правилах венчурного капитала в 2024 году?

Мировые венчурные инвестиции в 2024 году выросли до $368,3 млрд, превысив показатели 2023 года. Значительный рост инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) явился ключевым фактором, сформировавшим ландшафт венчурного капитала в этом году.

Об этом говорится в отчете KPMG Private Enterprise Venture Pulse за четвёртый квартал 2024 года.

Ключевые тенденции 2024 года

По данным аналитиков, глобальные венчурные инвестиции выросли с $349,4 млрд в 2023 году до $368,3 млрд в 2024 году, хотя общее количество сделок сократилось до минимума за семь лет – 35 685 сделок.

Американский регион доминировал с привлечением $221,7 млрд, из которых $209 млрд пришлось на США. Это третий самый высокий показатель за последние 20 лет.

Азиатско-Тихоокеанский регион упал до минимума за девять лет – венчурное финансирование составило лишь $78,8 млрд.

Отмечается, что лидером венчурного рынка в Европе стала Великобритания по объемам венчурного финансирования в 2024 году в значительной степени благодаря $1,3 млрд, привлеченным AI-компанией GreenScale.

Франция заняла второе место по объемам инвестиций, опережая Германию, где венчурный рынок пережил сложный период из-за экономической неопределенности и досрочных выборов в феврале 2025 года. В нордических странах, несмотря лишь на $5,5 млрд инвестиций в 2024 году, в четвертом квартале возобновился интерес к healthtech ($200 млн для Ōura), оборонным технологиям и энергетике.

Также аналитики фиксируют резкий рост корпоративных венчурных инвестиций (CVC) – глобальные CVC-инвестиции поднялись со $177,9 млрд в 2023 году до $185,1 млрд в 2024 году, в частности, в США – с $84,7 млрд до $107,5 млрд.

Интерес к IPO остается сдержанным – общая стоимость выходов на IPO достигла минимального уровня за семь лет, составив $134,6 млрд.

ИИ-феномен: венчурный капитал на максимуме

Отмечается, что в 2024 году сектор искусственного интеллекта стал безоговорочным лидером по привлечению инвестиций. Только в четвертом квартале пять крупнейших I -стартапов в США получили вместе $32,2 млрд.

Среди крупнейших сделок:

Databricks – $10 млрд

OpenAI – $6,6 млрд

xAI – $6 млрд

Waymo – $5 млрд

Anthropic – $4 млрд

Кроме США, существенные AI-инвестиции получили и европейские стартапы, в том числе британская GreenScale ($1,3 млрд), а также Insider (Турция, $500 млн) и Poolside (Франция, $500 млн).

Оборонные стартапы привлекают рекордные инвестиции в 2024 году

Согласно отчету, 2024 стал прорывным для оборонных технологий: сектор привлек беспрецедентный объем венчурного финансирования. На фоне продолжающихся конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, а также обострения глобальных геополитических напряжений, правительства все активнее сотрудничают с defense tech -компаниями, особенно интегрирующими искусственный интеллект в военные решения.

"Ранее работавшие в сфере оборонных технологий стартапы сталкивались с определенным скептицизмом со стороны инвесторов, особенно в Кремниевой долине. Однако в последние кварталы ситуация кардинально изменилась: ряд компаний успешно преодолел рыночные предубеждения и привлек многомиллионные раунды финансирования. Кроме того, на рынке появились специализированные венчурные фонды, ориентированные именно на инвестиции в defense tech, что еще больше стимулирует рост отрасли", — подчеркивают аналитики.

Напомним, в Украине начинает работу WinWin AI Center of Excellence. Центр сосредоточится на разработке и внедрении искусственного интеллекта в GovTech-проектах и ключевых областях жизни украинцев, в частности в обороне, медицине, образовании и бизнесе.