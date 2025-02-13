Оборонні стартапи та ШІ-феномен: що змінилося в правилах венчурного капіталу в 2024 році?

Світові венчурні інвестиції у 2024 році зросли до $368,3 млрд, перевищивши показники 2023 року. Значне зростання інвестицій у штучний інтелект (ШІ) стало ключовим фактором, що сформував ландшафт венчурного капіталу цього року.

Про це йдеться у звіті KPMG Private Enterprise Venture Pulse за четвертий квартал 2024 року.

Ключові тенденції 2024 року

За даними аналітиків, глобальні венчурні інвестиції зросли з $349,4 млрд у 2023 році до $368,3 млрд у 2024 році, хоча загальна кількість угод скоротилася до мінімуму за сім років – 35 685 угод.

Американський регіон домінував із залученням $221,7 млрд, з яких $209 млрд припало на США. Це третій найвищий показник за останні 20 років.

Натомість Азійсько-Тихоокеанський регіон впав до мінімуму за дев’ять років – венчурне фінансування склало лише $78,8 млрд.

Зазначається, що лідером венчурного ринку в Європі стала Велика Британія за обсягами венчурного фінансування у 2024 році, значною мірою завдяки $1,3 млрд, залученим AI-компанією GreenScale.

Франція посіла друге місце за обсягами інвестицій, випереджаючи Німеччину, де венчурний ринок пережив складний період через економічну невизначеність та дострокові вибори у лютому 2025 року. В нордичних країнах, попри лише $5,5 млрд інвестицій у 2024 році, у четвертому кварталі відновився інтерес до healthtech ($200 млн для Ōura), оборонних технологій та енергетики.

Також аналітики фіксують різке зростання корпоративних венчурних інвестицій (CVC) – глобальні CVC-інвестиції піднялися з $177,9 млрд у 2023 році до $185,1 млрд у 2024 році, зокрема, у США – з $84,7 млрд до $107,5 млрд.

Інтерес до IPO залишається стриманим – загальна вартість виходів на IPO досягла мінімального рівня за сім років, склавши $134,6 млрд.

ШІ-феномен: венчурний капітал на максимумі

Зазначається, що у 2024 році сектор штучного інтелекту став беззаперечним лідером за залученням інвестицій. Лише у четвертому кварталі п’ять найбільших ШI-стартапів у США отримали разом $32,2 млрд.

Серед найбільших угод:

Databricks – $10 млрд

OpenAI – $6,6 млрд

xAI – $6 млрд

Waymo – $5 млрд

Anthropic – $4 млрд

Крім США, суттєві AI-інвестиції отримали й європейські стартапи, зокрема британська GreenScale ($1,3 млрд), а також Insider (Туреччина, $500 млн) та Poolside (Франція, $500 млн).

Оборонні стартапи залучають рекордні інвестиції у 2024 році

Згідно звіту, 2024 рік став проривним для оборонних технологій: сектор привернув безпрецедентний обсяг венчурного фінансування. На тлі триваючих конфліктів в Україні та на Близькому Сході, а також загострення глобальної геополітичної напруги, уряди дедалі активніше співпрацюють із defense tech-компаніями, особливо тими, що інтегрують штучний інтелект у військові рішення.

"Раніше стартапи, що працювали в сфері оборонних технологій, стикалися з певним скептицизмом з боку інвесторів, особливо у Кремнієвій долині. Однак у останні квартали ситуація кардинально змінилася: низка компаній успішно подолала ринкові упередження й залучила багатомільйонні раунди фінансування. Крім того, на ринку з’явилися спеціалізовані венчурні фонди, орієнтовані саме на інвестиції в defense tech, що ще більше стимулює зростання галузі", - підкреслюють аналітики.

Нагадаємо, в Україні розпочинає роботу WinWin AI Center of Excellence. Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі.