Україна займає четверте місце в Європі за рівнем підтримки стартапів

Україна посіла четверту позицію серед європейських країн за рівнем підтримки стартапів.

Про це йдеться у звіті European Startup Nations Alliance за 2024 рік, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що рейтинг оцінює, наскільки ефективно країни створюють умови для розвитку та масштабування технологічних компаній.

"Україна доєдналася до ініціативи ESNA в листопаді 2024-го – і вже показала крутий результат: ми посіли четверте місце серед 24 країн ЄС за рівнем підтримки стартапів та обігнали середній показник по Європі на 12%", – зауважили у Мінцифри.

Загалом до п'ятірки лідерів рейтингу увійшли Франція, Іспанія, Литва, Україна, Мальта.

Повідомляється, що Україна набрала максимум балів за впровадження таких стандартів:

швидкість створення бізнесу онлайн. Відкрити бізнес за лічені хвилини можна в "Дії";

доступ до фінансування. Український фонд стартапів визнали зразком ефективної політики підтримки стартапів. Фонд уже видав 570 грантів на 423 млн грн для запуску проривних технологічних компаній та розвитку українських інновацій;

доступність цифрових держпослуг;

опціони та сприятливі податки. В Україні діє правовий та податковий простір для технологічних компаній Дія.City. Серед багатьох переваг резидентам доступні інструменти для залучення інвестицій.

Зауважимо, освітній стартап Headway став першою українською компанією, що приєдналася до Endeavor — глобальної спільноти, яка допомагає стартапам залучати інвестиції та досягати статусу “єдинорога”.

Нагадаємо, в Україні розпочинає роботу WinWin AI Center of Excellence. Центр зосередиться на розробці та впровадженні штучного інтелекту в GovTech-проєктах і ключових сферах життя українців, зокрема в обороні, медицині, освіті та бізнесі.