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Український стартап Headway увійшов до глобальної мережі Endeavor

Український стартап Headway увійшов до глобальної мережі Endeavor
Headway розробив п’ять застосунків для навчання

Освітній стартап Headway став першою українською компанією, що приєдналася до Endeavor — глобальної спільноти, яка допомагає стартапам залучати інвестиції та досягати статусу “єдинорога”.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Headway розробив п’ять застосунків для навчання, що поєднують самарі, ігри, інтерактивні уроки та коучинг. Його продуктами користуються понад 110 мільйонів людей по всьому світу.

Що дає участь в Endeavor

Приєднання до Endeavor відкриває для Headway доступ до глобальної мережі менторів, інвесторів і партнерів. За даними фонду, кожен шостий стартап у їхньому портфелі стає єдинорогом.

До мережі вже входять такі відомі компанії, як Glovo, Amazon, Netflix та понад 1600 інших. Тепер серед них і український Headway.

Восени 2024 року Endeavor відкрив офіс в Україні, що стало важливим сигналом для стартап-екосистеми країни. А успіх Headway — це перший великий результат роботи фонду в Україні.

Цей крок підтверджує, що українські стартапи помітні для всього світу та мають реальні шанси стати глобальними технологічними лідерами.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року компанія Endeavor відкрила офіс в Україні. Її діяльність в Україні дасть стартапам доступ до глобальної мережі інвесторів, менторів та партнерів для масштабування бізнесу.

Автор:
Тетяна Гойденко