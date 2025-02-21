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Украинский стартап Headway вошел в глобальную сеть Endeavor

Украинский стартап Headway вошел в глобальную сеть Endeavor
Headway разработал пять приложений для обучения

Образовательный стартап Headway стал первой украинской компанией, присоединившейся к Endeavor — глобальному сообществу, помогающему стартапам привлекать инвестиции и достигать статуса «единорога».

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Headway разработал пять приложений для обучения, совмещающих самари, игры, интерактивные уроки и коучинг. Его продуктами пользуется более 110 миллионов человек по всему миру.

Что дает участие в Endeavor

Присоединение к Endeavor открывает для Headway доступ к глобальной сети менторов, инвесторов и партнеров. По данным фонда, каждый шестой стартап в их портфеле становится единорогом.

В сети уже входят такие известные компании, как Glovo, Amazon, Netflix и более 1600 других. Теперь в их числе и украинский Headway.

Осенью 2024 года Endeavor открыл офис в Украине, что явилось важным сигналом для стартап-экосистемы страны. А успех Headway – это первый крупный результат работы фонда в Украине.

Этот шаг подтверждает, что украинские стартапы заметны всему миру и имеют реальные шансы стать глобальными технологическими лидерами.

Напомним, в октябре 2024 года компания Endeavor открыла офис в Украине. Ее деятельность в Украине даст стартапам доступ к глобальной сети инвесторов, менторов и партнеров для масштабирования бизнеса.

Автор:
Татьяна Гойденко